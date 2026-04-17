関連記事
前日に動いた銘柄 part2テクノフレックス、ユニチカ、JMACSなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テクノフレックス、ユニチカ、JMACSなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
川崎重工業＜7012＞ 3187 -139
防衛関連の一角には手仕舞い売りが優勢。
小松製作所＜6301＞ 6812 -391
米キャタピラーの株安などで。
ボードルア＜4413＞ 2110 -167
15日は決算を受けて大幅高となったが。
クボタ＜6326＞ 2607.5 -143.5
建機メーカーの一角に売りが向かう。
東宝＜9602＞ 1449.5 -70.5
今期ガイダンスを引き続きマイナス視。
アニコムHD＜8715＞ 1629 -51
過熱感も強まり利食い売りが優勢に。
ベイカレント＜6532＞ 5300 -287
大和証券では目標株価を引き下げ。
ヤマハ発動機＜7272＞ 1128 -42
特に材料ないがマリン事業への警戒感など優勢か。
サイゼリヤ＜7581＞ 5240 -190
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。
資生堂＜4911＞ 3138 -81
15日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が売り推奨継続。
ヤクルト本社＜2267＞ 2654 -66
15日大幅高の反動で戻り売り。
テクノフレックス＜3449＞ 3430 +503
上半期業績予想を大幅に上方修正。
BTCJPN＜8105＞ 177 +50
上場維持基準適合で監理銘柄指定解除。
ユニチカ＜3103＞ 2581 +500
15日は急速に伸び悩んだが改めて上値追いへ。
JMACS＜5817＞ 1589 +223
短期資金による値幅取りの動き。
津田駒＜6217＞ 775 +100
引き続き決算評価の動きで。
地盤ネットHD＜6072＞ 1205 +125
Kaihouとの資本業務提携を引き続き材料視。
ウェルディッシュ＜2901＞ 213 -58
半期報告書提出遅延による監理銘柄指定を引き続きマイナス視。
桜井製作所＜7255＞ 470 -62
東証が上場廃止を決定。
ブロードマインド＜7343＞ 1231 +43
26年3月期利益と配当見込みを上方修正。
ステムリム<4599> 319 +2
再生誘導医薬レダセムチドの虚血性心筋症患者を対象とした
第1/2相医師主導治験の患者組み入れが完了。上値は重い。
リファインバスG<7375> 1988 -139
15日ストップ高の反動安。
リビンT<4445> 3595 +250
1対2の株式分割を発表。
CCT<4371> 1148 -105
15日まで大幅続騰の反動安。
GVATECH<298A> 391 +15
バンダイが法務オートメーション「OLGA（オルガ）」を導入。
フィットクルー<469A> 1691 -339
15日ストップ安の売り地合いが継続。
VRAIN<135A> 3505 +90
営業利益が前期53.8％増・今期58.5％増予想と発表し
15日ストップ高の買い地合い継続。
Zenmu<338A> 2841 +121
医療DX基盤に秘密分散技術が採用されたと発表し
15日ストップ高。16日は売り買い交錯。
VPJ<334A> 1835 +97
1対2の株式分割を発表。《CS》
スポンサードリンク