BASE、Portを完全子会社化、推し活市場取り込みで非物販領域を強化

■Talkport・Shoport展開のエンタメテック企業を傘下化

BASE<4477>(東証グロース)は4月16日、Portの株式を取得し子会社化することを発表した。取締役会決議および契約締結はいずれも同日で、株式譲渡は4月17日に実行予定である。取得価額は普通株式およびA種優先株式の合計で13億円、アドバイザリー費用等を含めた総額は13億66百万円となる。取得後の議決権所有割合は100%となり、完全子会社化する。

Portはエンターテインメントテック事業を展開し、1on1ビデオ通話サービス「Talkport」やECプラットフォーム「Shoport」を提供する。アーティストやVTuberなど幅広いクリエイターの活動支援を行い、推し活市場の拡大を背景に成長している。BASEグループはネットショップ作成サービス「BASE」を軸に、個人やスモールチームのエンパワーメントを進めており、今回の子会社化により顧客基盤の拡大とサービス領域の強化を図る。

同社は中期経営方針に基づき、M&Aを通じた非連続成長を推進している。物販に加え、サービスやデジタルコンテンツ領域の拡充を進める方針で、同件はその一環となる。今後はグループのバリューアップを通じてクリエイター支援を強化する考えで、当期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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