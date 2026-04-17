FRONTEO、アステラス製薬と創薬AI契約締結、標的分子探索で革新医薬の早期創出へ

■KIBIT解析で論文未報告の疾患―分子関係を抽出

FRONTEO<2158>(東証グロース)は4月16日、アステラス製薬<4503>(東証プライム)とAI技術を活用した標的分子探索に関する契約を締結したと発表した。FRONTEOの創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory(DDAIF)」を活用し、革新的医薬品の早期創出を目指す。

同プロジェクトでは、FRONTEOの方程式駆動型AI「KIBIT」と創薬研究者の知見を融合し、疾患関連遺伝子ネットワークの解析や標的分子候補の仮説生成を進める。膨大な論文情報を解析することで、既存研究では報告されていない疾患と標的分子の新規関係性を抽出し、非連続的な発見を実現する点が特徴である。

FRONTEOが提示した標的分子候補はアステラス製薬が検証し、創薬活動に反映する。疾患の複雑化に伴う標的分子候補の枯渇という課題に対し、AIを活用した仮説構築と検証の連携により、アンメットメディカルニーズの解消と医薬品開発の迅速化を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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