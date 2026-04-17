ビリングシステム、鹿児島銀行と業務提携、ATMでPayB決済を提供開始

■コードリーダー活用でeL-QRやバーコード決済に対応

ビリングシステム<3623>(東証グロース)は4月16日、鹿児島銀行と業務提携し、同行のATMを通じた決済サービス「ATM PayB」の提供開始を発表した。同サービスは、同社の決済サービス「PayB」をATMに組み込み、利用者の利便性向上を図る取り組みである。

同提携により、鹿児島銀行のATMに搭載されたコードリーダーを活用し、地方税統一QRコード(eL-QR)付き納付書のQRコードやコンビニ払込票のバーコードを読み取ることで、キャッシュカード(個人・法人)による支払いが可能となる。これにより、税金や公共料金、通販代金など、PayB加盟店の各種料金をATMで簡便に決済できる環境を整備した。

同社は今後、「PayB」サービスの利便性向上と利用者拡大を進めるとともに、金融機関や事業会社向けに業務効率化・改善ソリューションとしての展開を強化する方針である。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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