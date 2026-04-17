AeroEdge、チタンアルミ新材料量産へラボ棟完成、品質評価体制を強化

■高度分析設備を備えた試験評価施設兼オフィスを新設

AeroEdge<7409>(東証グロース)は4月16日、チタンアルミブレード用新材料の量産化に向けたラボ棟の完成を発表した。同社は2025年8月公表の設備投資計画に基づき、新材料の量産体制構築を進めており、今回完成したラボ棟は品質評価・解析を担う試験評価施設兼オフィスとして位置付けられる。エンジン用耐熱合金の高度な化学分析や金属組織解析が可能で、チタンアルミに加え先端材料の分析を自社内で実施できる体制を整えた。

同ラボ棟は、仏SAFRAN認証によるチタンアルミブレード材料の分析能力を国内で初めて取得する事例となる見通しであり、品質保証体制の強化に寄与する。加えて、積層造形(3Dプリンター)など先端技術開発や新規事業検討にも活用し、研究開発およびイノベーション創出の拠点として機能させる方針である。

対象となる新材料は、同社独自の鋳造工法によるチタンアルミ合金で、LEAPエンジン用タービンブレード向けに供給される。完成形状に近い特性により原料使用量や加工コストの削減が可能で、国内一貫生産による輸送距離短縮を通じてCO2排出削減も見込む。今後はSAFRAN社の工程認証取得後、2027年6月期から供給を開始し、鋳造量産工場の新設などで供給能力拡大を進める計画である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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