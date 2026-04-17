フォーシーズHD、太陽光発電所20区画をDMM.comへ譲渡、資産効率向上と事業最適化を推進

■2024年取得の発電所資産を譲渡、4月30日に取引完了予定

フォーシーズHD<3726>(東証スタンダード)は4月16日、合同会社DMM.comとの間で太陽光発電所20区画の土地および権利の売買契約を締結することを発表した。同契約は同日開催の取締役会で決議され、東北エリアに所在する約1782.0kw相当の太陽光発電所に関する土地および一切の地位・権利を譲渡する内容である。

同社は当該資産の取得以降、資産効率の向上と事業ポートフォリオの最適化を目的に譲渡先の選定を進めてきた。複数候補との協議・検討を経て、事業基盤や意思決定の迅速性、今後の展開力などを総合的に評価し、DMM.comを最適な譲渡先と判断した。対象物件は2024年8月8日に取得を公表した案件であり、契約に基づき2026年4月30日に譲渡を完了する予定である。

今後の業績面では、同件により売上高7618万円、営業利益909万円を見込む。売上・利益はいずれも直前期連結売上高の1%の30%(732万円)を上回る水準となる見通しである。業績修正の要否については引き続き検討中とし、必要に応じて速やかに開示する方針である。同社は今後もNon-FIT低圧・高圧太陽光発電設備に関するコンサルティングおよび売却を軸に事業を推進する考えである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

