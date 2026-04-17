*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1あさくま、日置電機、東京エレクトロンなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

第一三共＜4568＞ 2889 +57

一般用医薬品を手がける第一三共ヘルスケアを

サントリーHDに2465億円で譲渡。

住石HD＜1514＞ 873 +23

26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

あさくま＜7678＞ 5670 +300

1対2の株式分割を発表。

光陽社＜7946＞ 420 -79

26年10月1日付で東証上場廃止。名証での売買は通常通り。

カウリス＜153A＞ 1489 +129

東京スター銀行が不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」を導入。

エコモット＜3987＞ 622 +100

防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に参画。

日置電機＜6866＞ 9730 +1500

第1四半期大幅営業増益で好進捗。

ダイキン工業＜6367＞ 22090 +1840

米エリオットが投資を表明。

トレンドマイクロ＜4704＞ 5998 +539

米アンソロピックとの提携報道が伝わる。

KLab＜3656＞ 350 +4

「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービス開始日決定を引き続き材料視。

TDK＜6762＞ 2540 +293.5

電子部品株の一角で大幅高続く。

SUMCO＜3436＞ 2327.5 +89

全体相場大幅高の地合いに乗る。

日清紡HD＜3105＞ 1834 +170

野村證券では買い推奨でカバレッジ再開。

沖電気工業＜6703＞ 3400 +415

野村證券では新規に買い推奨。

日本ケミコン＜6997＞ 2265 +210

連日の急伸で短期資金の値幅取りも向かう。

太陽誘電＜6976＞ 6238 +391

値上げによる収益拡大を期待の動き続く。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4672 +228

ナスダック指数は高値更新で。

マネーフォワード＜3994＞ 5118 +541

第1四半期営業黒字転換や株主優待制度導入を引き続き材料視。

アステリア＜3853＞ 1586 +98

スペースX関連として思惑買いが優勢。

ハーモニック＜6324＞ 4695 +345

フィジカルAI関連としての関心も続く。

Appier Group<4180> 939 +44

情報ソフト株見直しの動きも波及で。

東京エレクトロン<8035> 45820 +2320

半導体構想テラファブで接触とも。

村田製作所<6981> 4792 +272

MLCC値上げによる収益拡大期待などで。

サンリオ<8136> 1053 +39

全体株高の中で相対的な出遅れ感も意識。

富士電機<6504> 12240 +770

総合電機株への見直しの動きも強まり。

三井金属<5706> 37750 +2060

好地合いのなかでAI関連として関心続く。

ヨシムラフード<2884> 750 -150

前期業績は大幅な下振れで着地。

フジHD<4676> 3904 -260

エスグラントの保有割合が低下。

ライフドリンク カンパニー<2585> 1428 -62

リバウンド一巡後は処分売り優勢の流れで。《CS》