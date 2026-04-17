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前日に動いた銘柄 part1あさくま、日置電機、東京エレクトロンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1あさくま、日置電機、東京エレクトロンなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
第一三共＜4568＞ 2889 +57
一般用医薬品を手がける第一三共ヘルスケアを
サントリーHDに2465億円で譲渡。
住石HD＜1514＞ 873 +23
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
あさくま＜7678＞ 5670 +300
1対2の株式分割を発表。
光陽社＜7946＞ 420 -79
26年10月1日付で東証上場廃止。名証での売買は通常通り。
カウリス＜153A＞ 1489 +129
東京スター銀行が不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」を導入。
エコモット＜3987＞ 622 +100
防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に参画。
日置電機＜6866＞ 9730 +1500
第1四半期大幅営業増益で好進捗。
ダイキン工業＜6367＞ 22090 +1840
米エリオットが投資を表明。
トレンドマイクロ＜4704＞ 5998 +539
米アンソロピックとの提携報道が伝わる。
KLab＜3656＞ 350 +4
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」のサービス開始日決定を引き続き材料視。
TDK＜6762＞ 2540 +293.5
電子部品株の一角で大幅高続く。
SUMCO＜3436＞ 2327.5 +89
全体相場大幅高の地合いに乗る。
日清紡HD＜3105＞ 1834 +170
野村證券では買い推奨でカバレッジ再開。
沖電気工業＜6703＞ 3400 +415
野村證券では新規に買い推奨。
日本ケミコン＜6997＞ 2265 +210
連日の急伸で短期資金の値幅取りも向かう。
太陽誘電＜6976＞ 6238 +391
値上げによる収益拡大を期待の動き続く。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4672 +228
ナスダック指数は高値更新で。
マネーフォワード＜3994＞ 5118 +541
第1四半期営業黒字転換や株主優待制度導入を引き続き材料視。
アステリア＜3853＞ 1586 +98
スペースX関連として思惑買いが優勢。
ハーモニック＜6324＞ 4695 +345
フィジカルAI関連としての関心も続く。
Appier Group<4180> 939 +44
情報ソフト株見直しの動きも波及で。
東京エレクトロン<8035> 45820 +2320
半導体構想テラファブで接触とも。
村田製作所<6981> 4792 +272
MLCC値上げによる収益拡大期待などで。
サンリオ<8136> 1053 +39
全体株高の中で相対的な出遅れ感も意識。
富士電機<6504> 12240 +770
総合電機株への見直しの動きも強まり。
三井金属<5706> 37750 +2060
好地合いのなかでAI関連として関心続く。
ヨシムラフード<2884> 750 -150
前期業績は大幅な下振れで着地。
フジHD<4676> 3904 -260
エスグラントの保有割合が低下。
ライフドリンク カンパニー<2585> 1428 -62
リバウンド一巡後は処分売り優勢の流れで。《CS》
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