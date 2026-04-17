アルピコHD、ハーベストを完全子会社化、白馬ホテル資産取り込み観光・不動産シナジー強化

■白馬ホテルオークフォレストを保有、不動産賃貸事業をグループに取り込み

アルピコホールディングス<297A>(東証スタンダード)は4月16日、ハーベストの全株式を取得し完全子会社化することを決議したと発表した。取得株式数は400株で議決権所有割合は100%となる。契約締結日は同日、株式譲渡実行日は2026年5月1日を予定している。取得価額は非公表だが、第三者機関の算定結果を踏まえ合理的に決定した。

同社は「2035年のありたい姿」として掲げる地域価値創出を軸に、事業領域の拡大と収益基盤の強化を進めている。対象のハーベスト社は長野県白馬エリアで宿泊施設「白馬ホテルオークフォレスト」を保有し、不動産賃貸事業を展開している。完全子会社化後は同社が施設所有者となるが、運営は従来通りジャムリゾートが担う体制を維持する。

今回の子会社化により、観光事業の強化と不動産事業の収益基盤拡充を図る。グループ内のシナジー創出を通じて企業価値向上を目指す方針である。なお、同件が2027年3月期業績に与える影響は軽微と見込まれている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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