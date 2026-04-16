*22:06JST 【市場反応】米新規失業保険申請件数は予想下振れ、ドル買い

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（4/11）は1.1万件減の20.7万件と予想21.3万件を下回った。3月末以来で最低。失業保険継続受給者数（4/4）は181.8万人と、前回178.7万人から増加し、予想を上回った。

米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は26.7と、3月18.1から予想外に上昇。昨年1月来で最高となった。米4月ニューヨーク連銀サービス業活動は－14.0と、3月－22.6から改善。予想も上回った。

労働市場の底堅さが示され、ドルは反発。ドル・円は158円91銭から159円12銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1782ドル、ポンド・ドルは1.3548ドルの安値圏でもみ合った。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（4/11）：20.7万件（予想：21.3万件、前回：21.8万件←21.9万件）

・米・失業保険継続受給者数（4/4）：181.8万人（予想181万人、前回178.7万人←179.4万人）

・米・4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：26.7（予想10.0、3月18.1）

・米・4月ニューヨーク連銀サービス業活動：－14.0（予想－20.0、3月－22.6）《KY》