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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:37JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、繊維業、その他製品、保険業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、陸運業、食料品、石油・石炭製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,805.39 ／ 4.29
2. 電気機器 ／ 7,258.58 ／ 2.69
3. 繊維業 ／ 978.72 ／ 2.50
4. その他製品 ／ 6,123.01 ／ 1.80
5. 保険業 ／ 3,500.61 ／ 1.71
6. ガラス・土石製品 ／ 2,232.41 ／ 1.70
7. 情報・通信業 ／ 7,351.33 ／ 1.55
8. 卸売業 ／ 6,172.64 ／ 1.26
9. 証券業 ／ 890.35 ／ 1.25
10. 化学工業 ／ 3,007.45 ／ 1.16
11. 電力・ガス業 ／ 741.88 ／ 1.04
12. サービス業 ／ 2,945.82 ／ 0.78
13. 機械 ／ 5,125.68 ／ 0.74
14. 建設業 ／ 2,872.18 ／ 0.72
15. パルプ・紙 ／ 643.66 ／ 0.69
16. 小売業 ／ 2,332.88 ／ 0.64
17. 金属製品 ／ 1,726.69 ／ 0.64
18. その他金融業 ／ 1,392.21 ／ 0.56
19. 銀行業 ／ 619.34 ／ 0.39
20. 輸送用機器 ／ 5,023.18 ／ 0.39
21. 鉄鋼 ／ 762.61 ／ 0.39
22. 医薬品 ／ 4,203.93 ／ 0.21
23. 海運業 ／ 2,252.05 ／ 0.16
24. ゴム製品 ／ 5,452.67 ／ 0.16
25. 空運業 ／ 220.85 ／ -0.08
26. 精密機器 ／ 14,857.82 ／ -0.10
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,914.23 ／ -0.30
28. 不動産業 ／ 2,879.32 ／ -0.31
29. 石油・石炭製品 ／ 3,049.39 ／ -0.41
30. 食料品 ／ 2,667.55 ／ -0.52
31. 陸運業 ／ 2,313.87 ／ -0.88
32. 水産・農林業 ／ 775.23 ／ -1.20
33. 鉱業 ／ 1,181.31 ／ -1.81《FA》
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