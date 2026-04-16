*16:31JST 4月16日の日本国債市場：債券先物は130円14銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付129円90銭 高値130円16銭 安値129円90銭 引け130円14銭

2年 1.346％

5年 1.806％

10年 2.389％

20年 3.241％



16日の債券先物6月限は129円90銭で取引を開始し、130円14銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.74％、10年債は4.27％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.01％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.63％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％）

・15：00 英・2月商品貿易収支（予想：－202.5億ポンド）

・21：30 米・4月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：11.0）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.9万件）

・22：15 米・3月鉱工業生産（予想：前月比＋0.2％）



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