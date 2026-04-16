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出来高変化率ランキング（14時台）～トレンド、東京衡機などがランクイン
*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～トレンド、東京衡機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月16日 14:19 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債ＨＥ 27706 21193.631 282.03% -0.0028%
＜2555＞ 東証ＲＥＩＴ 46130 9138.441 275.21% 0.0007%
＜7719＞ 東京衡機 4372700 277977.62 252.92% 0.1562%
＜2134＞ キタハマキャピ 20515600 82925.44 230.2% 0.0625%
＜3905＞ データＳＥＣ 2968900 579436.3 229.77% -0.0013%
＜2562＞ 上場ダウＨ 33642 13399.857 224.18% -0.0011%
＜2236＞ ＧＸＵＳ配貴 152787 38914.07 221.41% -0.0064%
＜7678＞ あさくま 39500 33194.8 219.3% 0.0558%
＜7893＞ プロネクサス 138400 23642.94 206.82% -0.0133%
＜2884＞ ヨシムラフード 1137700 128956.96 195.96% -0.1666%
＜338A＞ Ｚｅｎｍｕ 480100 238540.14 193.25% -0.0381%
＜2510＞ ＮＦ国内債 903620 130591.339 183.15% -0.0059%
＜135A＞ ＶＲＡＩＮ 646100 394631.2 180.96% 0.0512%
＜4704＞ トレンド 4695500 5555522.86 177.8% 0.1106%
＜6255＞ エヌピーシー 987200 209249.52 166.48% 0.0794%
＜4886＞ あすかＨＤ 315400 264706.86 149.39% 0.0918%
＜3105＞ 日清紡ＨＤ 1811600 869902.71 149.14% 0.1039%
＜6072＞ 地盤ネットＨ 3691500 1084868.88 141.97% 0.1203%
＜6532＞ ベイカレント 6434100 8535613.7 141.82% -0.0452%
＜8105＞ ＢｉｔｃｏｉｎＪ 2945000 140581.38 141.7% 0.3937%
<3902> ＭＤＶ 73900 29543.06 140.21% -0.0005%
<8142> トーホー 319600 119868.08 138.23% 0.0037%
<190A> Ｃｈｏｒｄｉａ 1441000 60139.3 137.91% 0.0534%
<2569> 上場ＮＳＱヘ 40063 42822.031 134.34% 0.0173%
<336A> ダイナミクマ 448000 111572.66 133.31% 0.0649%
<215A> タイミー 3801200 1369980.06 123.44% -0.0375%
<3853> アステリア 1460600 836906.8 120.78% 0.0833%
<2634> ＮＦＳＰ５００ヘ 52304 46826.844 111.42% 0.0082%
<365A> 伊澤タオル 497400 114202.28 107.15% 0.0732%
<5885> ジーデップ 141500 142519.76 105% 0.0387%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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