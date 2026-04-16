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出来高変化率ランキング（14時台）～トレンド、東京衡機などがランクイン

2026年4月16日 15:19

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記事提供元：フィスコ

*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～トレンド、東京衡機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月16日　14:19　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債ＨＥ　　　　 27706 　21193.631　 282.03% -0.0028%
＜2555＞ 東証ＲＥＩＴ　　　　46130 　9138.441　 275.21% 0.0007%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　4372700 　277977.62　 252.92% 0.1562%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　20515600 　82925.44　 230.2% 0.0625%
＜3905＞ データＳＥＣ　　　　2968900 　579436.3　 229.77% -0.0013%
＜2562＞ 上場ダウＨ　　　　　33642 　13399.857　 224.18% -0.0011%
＜2236＞ ＧＸＵＳ配貴　　　　152787 　38914.07　 221.41% -0.0064%
＜7678＞ あさくま　　　　　　39500 　33194.8　 219.3% 0.0558%
＜7893＞ プロネクサス　　　　138400 　23642.94　 206.82% -0.0133%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　1137700 　128956.96　 195.96% -0.1666%
＜338A＞ Ｚｅｎｍｕ　　　　　480100 　238540.14　 193.25% -0.0381%
＜2510＞ ＮＦ国内債　　　　　903620 　130591.339　 183.15% -0.0059%
＜135A＞ ＶＲＡＩＮ　　　　　646100 　394631.2　 180.96% 0.0512%
＜4704＞ トレンド　　　　　　4695500 　5555522.86　 177.8% 0.1106%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　987200 　209249.52　 166.48% 0.0794%
＜4886＞ あすかＨＤ　　　　　315400 　264706.86　 149.39% 0.0918%
＜3105＞ 日清紡ＨＤ　　　　　1811600 　869902.71　 149.14% 0.1039%
＜6072＞ 地盤ネットＨ　　　　3691500 　1084868.88　 141.97% 0.1203%
＜6532＞ ベイカレント　　　　6434100 　8535613.7　 141.82% -0.0452%
＜8105＞ ＢｉｔｃｏｉｎＪ　　2945000 　140581.38　 141.7% 0.3937%
<3902> ＭＤＶ　　　　　　　73900 　29543.06　 140.21% -0.0005%
<8142> トーホー　　　　　　319600 　119868.08　 138.23% 0.0037%
<190A> Ｃｈｏｒｄｉａ　　　1441000 　60139.3　 137.91% 0.0534%
<2569> 上場ＮＳＱヘ　　　　40063 　42822.031　 134.34% 0.0173%
<336A> ダイナミクマ　　　　448000 　111572.66　 133.31% 0.0649%
<215A> タイミー　　　　　　3801200 　1369980.06　 123.44% -0.0375%
<3853> アステリア　　　　　1460600 　836906.8　 120.78% 0.0833%
<2634> ＮＦＳＰ５００ヘ　　52304 　46826.844　 111.42% 0.0082%
<365A> 伊澤タオル　　　　　497400 　114202.28　 107.15% 0.0732%
<5885> ジーデップ　　　　　141500 　142519.76　 105% 0.0387%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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