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日経平均は大幅に3日続伸、東エレクが1銘柄で約260円分押し上げ

2026年4月16日 12:44

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記事提供元：フィスコ

*12:44JST 日経平均は大幅に3日続伸、東エレクが1銘柄で約260円分押し上げ
16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり171銘柄、値下がり53銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1415.35円高の59549.59円（出来高概算11億2053万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は72.27ドル安の48463.72ドル、ナスダックは376.94ポイント高の24016.02で取引を終了した。銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。原油が下げ渋ったほか、住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。イラン停戦再交渉や停戦延長での合意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。ハイテクが好調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は345.59円高の58479.83円と3日続伸して取引を開始した。前日のナスダック高やハイテク株の強い動きを受け、寄り付きから半導体関連を中心に買いが先行した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支えとなり、指数は上げ幅を急速に拡大。前場中盤以降も買いの勢いは衰えず、先物主導で一段高となり、過去最高値を更新して一時59500円台に乗せる場面も見られた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、トレンド＜4704＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、村田製＜6981＞、ソニーG＜6758＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞などの銘柄が上昇。

一方、コマツ＜6301＞、ベイカレント＜6532＞、HOYA＜7741＞、クボタ＜6326＞、ヤマハ発＜7272＞、日立建機<6305>、住友不<8830>、川重<7012>、資生堂<4911>、日ハム<2282>、オリンパス<7733>、日揮HD<1963>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、情報・通信業などが上昇した一方で、水産・農林業、鉱業、食料品などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約260円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはコマツ＜6301＞となり1銘柄で日経平均を約12円押し下げた。同2位はベイカレント＜6532＞となり、住友不<8830>、HOYA＜7741＞、クボタ＜6326＞、日立建<6305>、ヤマハ発＜7272＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　59549.59(+1415.35)

値上がり銘柄数 171(寄与度+1478.67)
値下がり銘柄数 53(寄与度-63.32)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 46090　 2590　260.47
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4767　 323　259.86
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 28420　 835　201.53
＜6762＞　TDK　　　　　　　2457.5　 211　106.10
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 22760　 2510　 84.14
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74930　 620　 49.88
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5912　 229　 46.06
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2690　 85　 22.80
＜6954＞　ファナック　　　　　　6302　 134　 22.46
＜6981＞　村田製作所　　　　　　4788　 268　 21.56
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6098　 639　 21.42
<4063>　信越化　　　　　　　　6912　 103　 17.26
<6976>　太陽誘電　　　　　　　6282　 435　 14.58
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3424　 84　 14.08
＜5802＞　住友電気工業　　　　　9961　 410　 13.74
<9766>　コナミG　　　　　　　21300　 400　 13.41
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7291　 128　 12.87
<6988>　日東電工　　　　　　　3290　 73　 12.24
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3450　 69　 11.57
<4062>　イビデン　　　　　　　9551　 171　 11.46


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6301＞　小松製作所　　　　　　6841　 -362　-12.13
＜6532＞　ベイカレント　　　　　5418　 -169　 -5.67
<8830>　住友不動産　　　　　　4750　 -63　 -4.22
＜7741＞　HOYA　　　　　　 29785　 -245　 -4.11
＜6326＞　クボタ　　　　　　　　2631　 -120　 -4.02
<6305>　日立建機　　　　　　　5575　 -108　 -3.62
＜7272＞　ヤマハ発動機　　　　　1136　 -34　 -3.42
<7012>　川崎重工業　　　　　　3151　 -175　 -2.93
<4911>　資生堂　　　　　　　　3134　 -85　 -2.85
<2282>　日本ハム　　　　　　　6906　 -140　 -2.35
<7733>　オリンパス　　　　　　1600　 -14.5　 -1.94
<2914>　JT　　　　　　　　　 5860　 -37　 -1.24
<8253>　クレディセゾン　　　　4369　 -35　 -1.17
<1332>　ニッスイ　　　　　　1324.5　 -29　 -0.97
<8233>　高島屋　　　　　　　1929.5　 -25.5　 -0.85
<1963>　日揮HD　　　　　　　 2545　 -25　 -0.84
<2801>　キッコーマン　　　　　1486　 -5　 -0.84
<9602>　東宝　　　　　　　　　1472　 -48　 -0.80
<1802>　大林組　　　　　　　　3700　 -21　 -0.70
<4519>　中外製薬　　　　　　　8650　 -7　 -0.70《CS》

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