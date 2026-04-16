*12:44JST 日経平均は大幅に3日続伸、東エレクが1銘柄で約260円分押し上げ

16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり171銘柄、値下がり53銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1415.35円高の59549.59円（出来高概算11億2053万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は72.27ドル安の48463.72ドル、ナスダックは376.94ポイント高の24016.02で取引を終了した。銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。原油が下げ渋ったほか、住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。イラン停戦再交渉や停戦延長での合意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。ハイテクが好調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は345.59円高の58479.83円と3日続伸して取引を開始した。前日のナスダック高やハイテク株の強い動きを受け、寄り付きから半導体関連を中心に買いが先行した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支えとなり、指数は上げ幅を急速に拡大。前場中盤以降も買いの勢いは衰えず、先物主導で一段高となり、過去最高値を更新して一時59500円台に乗せる場面も見られた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、トレンド＜4704＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、村田製＜6981＞、ソニーG＜6758＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞などの銘柄が上昇。

一方、コマツ＜6301＞、ベイカレント＜6532＞、HOYA＜7741＞、クボタ＜6326＞、ヤマハ発＜7272＞、日立建機<6305>、住友不<8830>、川重<7012>、資生堂<4911>、日ハム<2282>、オリンパス<7733>、日揮HD<1963>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、情報・通信業などが上昇した一方で、水産・農林業、鉱業、食料品などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約260円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、ダイキン＜6367＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはコマツ＜6301＞となり1銘柄で日経平均を約12円押し下げた。同2位はベイカレント＜6532＞となり、住友不<8830>、HOYA＜7741＞、クボタ＜6326＞、日立建<6305>、ヤマハ発＜7272＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 59549.59(+1415.35)

値上がり銘柄数 171(寄与度+1478.67)

値下がり銘柄数 53(寄与度-63.32)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 46090 2590 260.47

＜9984＞ ソフトバンクG 4767 323 259.86

＜6857＞ アドバンテ 28420 835 201.53

＜6762＞ TDK 2457.5 211 106.10

＜6367＞ ダイキン工業 22760 2510 84.14

＜9983＞ ファーストリテ 74930 620 49.88

＜5803＞ フジクラ 5912 229 46.06

＜6971＞ 京セラ 2690 85 22.80

＜6954＞ ファナック 6302 134 22.46

＜6981＞ 村田製作所 4788 268 21.56

＜4704＞ トレンドマイクロ 6098 639 21.42

<4063> 信越化 6912 103 17.26

<6976> 太陽誘電 6282 435 14.58

＜6758＞ ソニーG 3424 84 14.08

＜5802＞ 住友電気工業 9961 410 13.74

<9766> コナミG 21300 400 13.41

＜6098＞ リクルートHD 7291 128 12.87

<6988> 日東電工 3290 73 12.24

＜7203＞ トヨタ自動車 3450 69 11.57

<4062> イビデン 9551 171 11.46



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6301＞ 小松製作所 6841 -362 -12.13

＜6532＞ ベイカレント 5418 -169 -5.67

<8830> 住友不動産 4750 -63 -4.22

＜7741＞ HOYA 29785 -245 -4.11

＜6326＞ クボタ 2631 -120 -4.02

<6305> 日立建機 5575 -108 -3.62

＜7272＞ ヤマハ発動機 1136 -34 -3.42

<7012> 川崎重工業 3151 -175 -2.93

<4911> 資生堂 3134 -85 -2.85

<2282> 日本ハム 6906 -140 -2.35

<7733> オリンパス 1600 -14.5 -1.94

<2914> JT 5860 -37 -1.24

<8253> クレディセゾン 4369 -35 -1.17

<1332> ニッスイ 1324.5 -29 -0.97

<8233> 高島屋 1929.5 -25.5 -0.85

<1963> 日揮HD 2545 -25 -0.84

<2801> キッコーマン 1486 -5 -0.84

<9602> 東宝 1472 -48 -0.80

<1802> 大林組 3700 -21 -0.70

<4519> 中外製薬 8650 -7 -0.70《CS》