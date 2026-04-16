*11:51JST トヨクモ---子会社プロジェクト・モードが提供する「NotePM」が「Leader」23期連続受賞

トヨクモ＜4058＞の子会社プロジェクト・モードは15日、同社が提供するナレッジ管理SaaS「NotePM」が、IT製品レビューサイト「ITreview」の「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、コラボレーションツール部門、マニュアル作成ツール部門、グループウェア部門、Web社内報部門において「Leader」を受賞したことを発表した。

同アワードは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に集まったユーザーレビューをもとに、顧客満足度と市場認知度を評価するものである。

「NotePM」は、マニュアルや手順書、業務ノウハウ、社内FAQなど、ストック型の情報管理に特化したサービスで、強力な検索機能により、必要な情報を迅速に見つけることができる。さらに、バージョン管理機能、社内FAQ機能、ポータル機能も備えており、使い勝手の良さとセキュリティの高さが評価されている。銀行や大学にも導入されていることから、その高度なセキュリティ機能が安心して情報共有を行えることを示している。《KA》