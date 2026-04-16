*11:24JST ミロク情報サービス---「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）東京会場」内「経理・財務サポートEXPO」へ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は15日、2026年5月13日（水）～15日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）東京会場」内の専門展「経理・財務サポートEXPO」への出展を発表した。

この展示会で、同社はITツールの導入を前提とせず、業務改善や経営戦略の視点から課題を整理し、成果につながるDXの実現を地域密着で伴走支援する人的サービス「MJS DXコンサルティング」をはじめ、経理業務の省力化や決算早期化、内部統制の強化など、企業全体の業務最適化を実現する中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）」や、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス「MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）」、適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイス送受信対応クラウドサービス「Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書」など、AIやクラウドの活用により業務効率化や迅速な経営判断をサポートし、個々の課題に合わせてDX推進を支援する製品・サービスを紹介する。

また、マルチデバイス対応で従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービス「Edge Tracker（エッジ トラッカー） 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告」など、人事・労務や経理・財務などそれぞれの分野における業務のさらなる効率化を支援するサービスも用意している。《KT》