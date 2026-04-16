*11:22JST グロービング---3Qは2ケタ増収・最終利益が大幅増益、主力のコンサルティング事業が2ケタ増収増益

グロービング＜277A＞は14日、2026年5月期第3四半期（25年6月-26年2月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比47.0%増の87.53億円、営業利益が同61.2%増の34.15億円、経常利益が同61.8%増の34.07億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同104.2%増の25.05億円となった。

コンサルティング事業の売上高は84.19億円（前年同期比41.5％増）、セグメント利益は40.27億円（前年同期比42.8％増）となった。様々な業界に対して戦略策定・DX推進等をあらゆる側面から支援するため、コンサルタントの中途採用を進め、新規案件の獲得や既存案件の規模拡大を図るとともに、長期的関係構築を狙う戦略アカウントの拡大により売上高及び営業利益ともに順調に推移した。

AI事業の売上高は3.34億円（前年同期比9,182.0％増）、セグメント利益は2.16億円（前年同期はセグメント損失105,827千円）となった。大手クライアント企業とスペンドインテリジェンススイート、企画支援AIエージェント（グロービングくん）及びAI議事録/会議高度化エージェント（AI議事コン）の3つのプロダクトの共同開発を推進し、PoC/要件定義を進めた。

2026年5月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比42.9%増の118.00億円、営業利益が同42.8%増の40.00億円、経常利益が同44.1%増の40.12億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同58.9%増の28.09億円とする1月14日発表の修正計画を据え置いている。《KA》