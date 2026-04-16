*11:19JST Chordia Therapeutics---CTX-177のINN「ocipumaltib」決定

Chordia Therapeutics＜190A＞は15日、開発中のMALT1阻害薬CTX-177について、世界保健機関（WHO）より医薬品国際一般名称（INN）がrecommended INN（rINN）として公開されたと発表した。

今回付与された名称は「ocipumaltib」（オシプマルチブ）である。医薬品国際一般名称（INN）は、医薬品の有効成分に付与される世界共通の名称であり、WHOで審議され命名されるものである。一つの物質に対して標準的名称を付与することで、医薬品に関するコミュニケーションの円滑化が期待される。

同社は、当該開発品について今後、開発コードに加えて一般名を併記する予定としている。また、ocipumaltibは、リンパ球系の血液細胞においてシグナル伝達に関与するMALT1に対する選択的阻害剤であり、MALT1の活性を阻害することで、リンパ球系の血液のがんに対する抗腫瘍効果が期待されている。《KT》