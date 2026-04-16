*11:07JST TalentX---日立チャネルソリューションズ、「MyTalent Platform」活用でリファラル採用強化

TalentX ＜330A＞は15日、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」について、日立製作所＜6501＞のグループ会社である日立チャネルソリューションズにおけるリファラル採用の強化事例を発表した。

同社が提供する「MyTalent Platform」は、採用CRMを基盤にタレントプールやブランディング、リファラル、候補者管理などを統合したAIネイティブの採用基盤であり、候補者データを経営資産として活用する仕組みを構築する点が特徴である。中でもリファラル採用サービス「MyRefer (MyTalent Refer)」は、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスとして、制度設計から運用定着、社内浸透までを一体的に支援する機能を備えている。AIによる運用の自動化機能を搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

日立チャネルソリューションズでは、事業変革を担う人財戦略として「変革をリードする人財」の獲得・育成を重視しており、リファラル採用を重要な投資・戦略と位置づけ、社員のエンゲージメント向上と自律的なキャリア形成を促進している。同社によれば、「MyRefer(MyTalent Refer)」の登録者数は多く、毎年数名がリファラル経由で入社するなど一定の成果を上げている。また、社員が自ら仲間を採用する意識の醸成により、企業理解の深化や組織への愛着向上といった好循環が生まれている。《KT》