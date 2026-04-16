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はてな 上場10周年記念株主優待を実施
記事提供元：フィスコ
*10:59JST はてな---上場10周年記念株主優待を実施
はてな＜3930＞は14日、2016年2月24日の東京証券取引所マザーズ市場上場から2026年で10周年を迎えることを記念し、「上場10周年記念株主優待」の実施を決議したと発表した。
株主への感謝とともに、投資魅力の向上および株式保有の促進を目的とする。
対象は2026年7月31日時点の株主名簿に記載された300株以上保有の株主で、継続保有期間の条件は設けない。該当株主に対し、デジタルプラスが提供するデジタルギフト25,000円分を贈呈する。贈呈時期は2026年10月を予定し、株主総会招集通知書に同封して発送する。
デジタルギフトは、PayPayマネーライトやAmazonギフトカード、楽天ポイントギフト、dポイント、au PAYギフトカード、QUOカードPayなどのほか、ビットコインへの交換も可能であり、WEB上で希望する交換先を選択する方式となる。なお暗号資産については交換時のレートにより受取額が変動する。
本優待は今回限りの実施としつつ、同社は株主還元を重要課題の一つと位置付けており、今後も還元施策の充実を検討する方針としている。《KT》
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