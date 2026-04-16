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出来高変化率ランキング（10時台）～住石HD、キタハマキャピなどがランクイン

2026年4月16日 10:54

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記事提供元：フィスコ

*10:54JST 出来高変化率ランキング（10時台）～住石HD、キタハマキャピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月16日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2134＞ キタハマキャピ　　 16335200 　82925.44　 204.58% 0.0625%
＜7893＞ プロネクサス　　　　128000 　23642.94　 197.48% -0.0062%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　2204300 　277977.62　 171.43% 0.0703%
＜7678＞ あさくま　　　　　　24500 　33194.8　 163.2% 0.067%
＜4704＞ トレンド　　　　　　3711800 　5555522.86　 148.33% 0.121%
＜338A＞ Zenmu　　　　　329300 　238540.14　 146.57% 0.0003%
＜8105＞ BitcoinJ　　2945000 　140581.38　 141.7% 0.3937%
＜135A＞ VRAIN　　　　　462800 　394631.2　 138.42% 0.0366%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　74214 　38914.07　 133.23% -0.005%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　652400 　128956.96　 127.08% -0.1666%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　677900 　209249.52　 119.58% 0.0781%
＜190A＞ Chordia　　　1207300 　60139.3　 116.45% 0.061%
＜6532＞ ベイカレント　　　　4755200 　8535613.7　 105.43% -0.0513%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　2508600 　1084868.88　 94.14% 0.1379%
＜3905＞ データSEC　　　　914500 　579436.3　 91.25% 0.1018%
＜2641＞ GXGリーダー　　　7407 　11345.751　 87.98% 0.0152%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　　306000 　111572.66　 87.46% 0.0621%
＜4563＞ アンジェス　　　　　2136300 　56430.74　 87.38% 0.0178%
＜3105＞ 日清紡HD　　　　　1059600 　869902.71　 82.53% 0.0958%
＜2841＞ iFナス100H　　65143 　52802.168　 69.9% 0.0173%
<5885> ジーデップ　　　　　103800 　142519.76　 69.84% 0.0682%
<2254> GX中国EV　　　　43163 　29733.514　 61.25% 0.0174%
<6367> ダイキン　　　　　　1796500 　20626335.6　 59.83% 0.1116%
<3853> アステリア　　　　　852200 　836906.8　 57.24% 0.0631%
<215A> タイミー　　　　　　2010900 　1369980.06　 50.63% -0.0659%
<3294> イーグランド　　　　122100 　361721.1　 47.71% 0.001%
<4840> トライアイズ　　　　892700 　670726.5　 46.2% -0.0118%
<2634> NFSP500ヘ　　28511 　46826.844　 42.71% 0.0086%
<1514> 住石HD　　　　　　1826500 　1060383.92　 40.64% 0.0447%
<1545> NFナスヘ無　　　　35359 　989092.296　 38.76% 0.0166%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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