関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～住石HD、キタハマキャピなどがランクイン
*10:54JST 出来高変化率ランキング（10時台）～住石HD、キタハマキャピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月16日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2134＞ キタハマキャピ 16335200 82925.44 204.58% 0.0625%
＜7893＞ プロネクサス 128000 23642.94 197.48% -0.0062%
＜7719＞ 東京衡機 2204300 277977.62 171.43% 0.0703%
＜7678＞ あさくま 24500 33194.8 163.2% 0.067%
＜4704＞ トレンド 3711800 5555522.86 148.33% 0.121%
＜338A＞ Zenmu 329300 238540.14 146.57% 0.0003%
＜8105＞ BitcoinJ 2945000 140581.38 141.7% 0.3937%
＜135A＞ VRAIN 462800 394631.2 138.42% 0.0366%
＜2236＞ GXUS配貴 74214 38914.07 133.23% -0.005%
＜2884＞ ヨシムラフード 652400 128956.96 127.08% -0.1666%
＜6255＞ エヌピーシー 677900 209249.52 119.58% 0.0781%
＜190A＞ Chordia 1207300 60139.3 116.45% 0.061%
＜6532＞ ベイカレント 4755200 8535613.7 105.43% -0.0513%
＜6072＞ 地盤ネットH 2508600 1084868.88 94.14% 0.1379%
＜3905＞ データSEC 914500 579436.3 91.25% 0.1018%
＜2641＞ GXGリーダー 7407 11345.751 87.98% 0.0152%
＜336A＞ ダイナミクマ 306000 111572.66 87.46% 0.0621%
＜4563＞ アンジェス 2136300 56430.74 87.38% 0.0178%
＜3105＞ 日清紡HD 1059600 869902.71 82.53% 0.0958%
＜2841＞ iFナス100H 65143 52802.168 69.9% 0.0173%
<5885> ジーデップ 103800 142519.76 69.84% 0.0682%
<2254> GX中国EV 43163 29733.514 61.25% 0.0174%
<6367> ダイキン 1796500 20626335.6 59.83% 0.1116%
<3853> アステリア 852200 836906.8 57.24% 0.0631%
<215A> タイミー 2010900 1369980.06 50.63% -0.0659%
<3294> イーグランド 122100 361721.1 47.71% 0.001%
<4840> トライアイズ 892700 670726.5 46.2% -0.0118%
<2634> NFSP500ヘ 28511 46826.844 42.71% 0.0086%
<1514> 住石HD 1826500 1060383.92 40.64% 0.0447%
<1545> NFナスヘ無 35359 989092.296 38.76% 0.0166%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク