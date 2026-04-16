*10:15JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（15）

地域新聞社＜2164＞

これに伴いまして、一昨年、ライツオファリングという手法を用いて市場から4.5億円のご支援をいただき、増資を完了いたしました。その資金につきましては、ほぼ予定通りに活用を終えております。

今後は、先ほど申し上げましたAIの実装化に向けた開発フェーズや、M&Aのさらなる加速といった取り組みにおいて、新たな資金が必要となります。そのため、こうした資金ニーズへの対応も、現在は重要な経営課題の一つとして捉えております。

具体的な規模感といたしましては、新たな資金（ニューマネー）を、AI開発やM&Aの推進、さらには設備投資といった用途に充てるため、足元で5億円から10億円程度の資金が必要になってくると見込んでおります。

それから、株主数の推移についてご説明いたします。現在、千葉県在住の株主様が全体の36％を占めております。我々は「地域に支えられる企業」「地域に便益を提供する上場企業」というあり方を目指しておりますが、この数字は、まさに千葉の皆様から多くのご支持をいただいている結果が着実に現れているものと捉え、本資料をご用意いたしました。

最後に、当社は規模としては中小企業でございます。しかし、すべての機能を自社で完結させる「丸抱え」の体制をとるのではなく、当社のコンセプト、特に「企業価値の向上」や「地域」という文脈にご賛同いただける外部の専門家の力を積極的に取り入れております。

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