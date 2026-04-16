*10:14JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（14）

地域新聞社＜2164＞

クラウドファンディングにおいて、非常に成功している事例では、1億円を超える寄付が集まる実績もございます。

こうした可能性を踏まえ、今回当社では「地域新聞社に何ができるか」を示すパイロットケースとして、千葉県の飲食店様を対象としたプロジェクトを実施いたしました。

具体的には「カンパイPASS」という企画で、寄付をしていただいた支援者様が対象の飲食店を訪れると、さまざまな特典を受けられるという仕組みです。

実施期間は1、2ヶ月間という短期間ではありましたが、おかげさまで目標としていた300万円を超える寄付をいただくことができました。本年の4月から5月にかけて、千葉県内の参画店舗にてこの「カンパイPASS」をご提示いただくことで、支援者の皆様にはさまざまなサービスを楽しんでいただいております。

続きまして、業績の実績について、スライド下部の項目を中心に申し上げます。

今期は様々な特殊費用が発生しておりますが、本業における事業利益という点に絞って申し上げますと、非常に順調に推移しております。売上高も伸長しており、営業利益で4,400万円、経常利益においても3,800万円の累計黒字を確保いたしました。

今回発表いたしました決算の内容は、売上高16億円に対し、経常利益が300万円という着地になっております。これは先ほど申し上げました「ウルフパック対策費用」による特別損失の計上や、先行投資への費用負担が損益に大きく影響した結果でございます。しかしながら、純粋な事業活動のみを切り出せば、先ほど申し上げた通り着実な黒字となっております。

現在、当社が最重要視している指標についてですが、特殊な経費の発生を踏まえ、私たちがKPIとして注視しているのは「売上高」と「売上総利益（粗利）」がどれだけ伸びているかという点です。ここが順調に推移している限り、当社の将来は明るいものであると確信しております。

したがいまして、今期の売上目標である35億円の達成に向け、8月末の期末まで全力で取り組んでまいる所存です。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（15）に続く《MY》