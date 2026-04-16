*10:10JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（10）

地域新聞社＜2164＞

M&Aに関しては、様々なご心配事もあるかと存じますが、その点については黄金株の活用など、あらゆる手法で手当てをすることが可能であると考えております。詳細につきましては、ぜひ過去の動画をご覧いただければ幸いです。

また、先ほど少し触れましたが、昨年広島で開催された「CFOサミット」において基調講演をさせていただきました。そこでは、今お話ししたような構想について、地元の企業の皆様やサミット参加者の皆様とディスカッションを重ねてまいりました。

ここからは、基本となる株式交付の枠組みの中で、具体的にどのようなコンセプトで「地域共創プラットフォーム」を実現していくのかという点についてお話しいたします。

具体的には「メディア × スタートアップ」という文脈において、どのようなプレイヤーが関わることで何が可能になるのかをご説明させてください。

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