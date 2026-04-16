*10:09JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（9）

地域新聞社＜2164＞

そうしますと、上場会社である地域新聞社を核として、地方や地域の様々な非上場企業が地域新聞社のグループ会社となります。一方で、対象会社を創業し経営してきた元オーナー経営者は、親会社である地域新聞社の大株主という地位を得ることになります。こうした形で連携を深めていく構想でございます。

こちらの構想につきましては、過去の動画でも詳しくご説明しておりますので、併せてご覧いただければと思います。

今回は特に、オーナー社長様側のメリットにフォーカスしてお話しいたします。

オーナー社長様にとっては、自社株の代わりに上場株式を手にすることになります。そのため、株式を保有し続けながら経営に携わっている間は、親会社の株主としてのプレゼンスを維持することが可能です。また、上場株式は時価総額という明確な物差しで価値を測れるため、金融資産を増やすことや、配当による収入を得ることも、保有を継続することで実現可能となります。

一方で、上場株式であれば、必要に応じていつでも自由に売却できるという利便性も備えております。

こうした仕組みによって、正のスパイラルが回ると考えております。元オーナーであるA社の社長様が、引き続き一生懸命にA社の経営に励むことで業績が向上すれば、その成果は地域新聞社の連結決算に反映されます。それにより地域新聞社の企業価値が高まり、株価が上昇します。その上昇した株を保有しているのはA社の社長様ご自身ですので、このように努力が報われる循環が回転していくのではないかと考えております。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（10）に続く《MY》