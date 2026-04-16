*10:08JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（8）

地域新聞社＜2164＞

続きまして、「地域共創プラットフォーム」についてご説明いたします。

こちらはキャッチフレーズとして「売らないM&A」を掲げておりますが、具体的には、さまざまな非上場企業の皆様に対し、株式交換などの手法を用いてグループインしませんかというご提案をさせていただくというお話です。

この構想につきましては、多方面から大きな反響をいただいております。賞を受賞したり、あるいは様々なセミナーやイベントにお招きいただいたりと、現在、全国でこうしたお話をさせていただいております。

具体的には「株式交付」という手法を用いたもので、簡単にご説明いたします。

世の中には黒字経営を続けている非上場企業が数多く存在し、そこには創業者のオーナー社長がいらっしゃいます。そのオーナー社長が保有されている自社株式を地域新聞社に譲渡していただく代わりに、対価として現金ではなく、地域新聞社の株式を交付するという構想です。

これがいわゆる株式交換の仕組みです。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（9）に続く《MY》