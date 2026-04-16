*10:07JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（7）

地域新聞社＜2164＞

まず1つ目は、「ペルソナデータベース創出型モデル」とAIを掛け合わせたモデルです。こちらは昨年の7月に特許申請を行い、12月に特許が権利化されました。現在は、国際的な海外展開に向けた特許を申請している段階にあります。

この技術は「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」という名称であり、これだけを聞いてもなかなかイメージが湧きにくいかと思います。

簡単に申し上げますと、当社の場合はフリーペーパー事業を運営する過程において、読者様の多種多様なデータを事前に入手することができるということでございます。

このデータの活用におきましては、個人情報保護やセキュリティの面を厳格に整理した上で、AIによってデータを「デジタルツイン」として生成・構築いたします。これにより、どのようなカテゴリーの方々に対し、どのような内容のプロモーションをご案内するのが最適であるかをAIが導き出す。こういった仕組みを実現するための特許でございます。

具体的な例を申し上げますと、例えば新年号において「昨年生まれた赤ちゃんを紙面に掲載しませんか」というお声がけをいたします。そうしますと、千葉県や茨城県の一部から、新生児のいらっしゃる各ご家庭より多数のご応募をいただけます。

当社がお届けしている174万世帯の紙面は、すべて同じ内容ではなく、エリアを40の区画に区切ってそれぞれ別の紙面を制作しております。そのため、例えば1つの区画につき15人の赤ちゃんを掲載するとすれば、40区画全体で600人、20人であれば800人のご家庭の赤ちゃんを掲載することが可能です。このようにして、新年号では多くの赤ちゃんを掲載させていただいております。

その際、もちろん各ご家庭からはアンケートをいただいております。どこにお住まいで、ご連絡先はどうなっているか、家族構成やご趣味がどのようなものかといったお話を、きちんとした形で頂戴することができます。

そうしたデータをAIの計算資源として取り込むことで、先ほど申し上げたデジタルツインとして構築し、さらに様々なアンケートを実施するなどして随時データをアップデートしてまいります。

そうしますと、赤ちゃんは時間軸に沿って成長していきますが、これがすべてAIの計算資源の中でマネジメントされている状態になります。したがって、3歳の時には必ず七五三を迎え、小学校・中学校への入学、そして卒業があり、高校入学、大学進学や成人といった節目が訪れます。

こうした時々のタイムスケジュールに合わせて、「その層の方々にプロモーションをしたい」というクライアント様に対し、様々な形でご提案ができるようになる。このような仕組みでございます。

したがいまして、スライド上部の部分が、我々が集めることのできる「計算資源」となります。今、赤ちゃんの例を申し上げましたが、これは毎年実施することができますので、累乗的・累計的にデータはどんどん蓄積されていきます。

ほかにも、例えばカップルの掲載やファミリー特集、あるいはリタイアされたお父様への「お疲れ様でした」というメッセージの紙面掲載などを通じて、非常に特徴的なデータを収集することができます。我々はこの特徴的なデータを「ペルソナ」と呼んでおりますが、これを自社で集められるという点が、フリーペーパービジネスにおける一つの大きな特徴であると考えております。

通常、ビッグデータ活用といえば、膨大なデータの中から特徴のあるものを抽出してカテゴリー化する手法が一般的かと思います。しかし、我々の場合は最初から特徴のあるデータを集め、それをAIで増幅させていくことができます。この「時間軸」や「感情」という文脈を含めた仕組みこそが、今回の特許において権利化された肝となる部分でございます。

そうしますと、フリーペーパーの広告枠の販売にとどまらず、ダイレクトセールスやダイレクトメールといった形でのソリューション提案の幅が非常に大きく広がることになります。そのため、このAI活用には非常に高い将来性があると考えております。

特許が取得できたことにより、いよいよ本年はこれを実装化するための開発フェーズに入ります。1、2年をかけてまずは基礎的な部分を開発し、その後は拡張的に展開していくことで、早期に収益へとつながる形に仕上げていきたいと考えております。これが、足元の第42期以降の計画となります。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（8）に続く《MY》