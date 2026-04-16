*10:06JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（6）

地域新聞社＜2164＞

提携当初より、このように数字は着実に累計で積み上がっており、具体的な成果が現れております。

株式会社ツナググループ・ホールディングス様は、いわゆる人材マッチング業や紹介業を展開されています。同社と当社の強みを掛け合わせ、業務提携という形で人材マッチング事業を推進した結果、スライドにお示ししたような数値として成果が出ております。こちらも、今後の見通しとして右肩上がりで推移していくことを想定しております。

また、先ほど少し触れました全国のフリーペーパー各社とのネットワークパートナーシップにつきましては、全国でカバーする世帯数が合計で1,300万世帯に達しております。日本の総世帯数はおよそ5,000万から5,500万世帯と言われておりますので、非常に多くの世帯を網羅していることになります。

このネットワークを活用することで、例えば「千葉県のクライアント様が全国的に広報を行いたい」というご要望や、逆に「他県のクライアント様が千葉県内に展開したい」というニーズに対し、相互に協力できる体制を整えています。その結果、スライド下部に記載の通り、累計受注額は1億3,000万円に達しており、こちらも右肩上がりで成長を続けております。

そのほか、新しい新型の保険を皆様に知っていただくためのマーケティングやプロモーションといった取り組みにおいても、数字として成果が上がっております。

続きまして、新型のビジネスモデル構想についてご説明いたします。ここからご紹介するのは、従来のフリーペーパービジネスそのものというよりは、フリーペーパー事業を継続してきたからこそ築くことができたアセットを活用し、そこから新たな別のビジネスを創造するという文脈のものでございます。これより、4つほどご紹介させていただきます。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（7）に続く《MY》