*10:03JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（3）

地域新聞社＜2164＞

私が代表に就任してからの約2年2ヶ月を振り返りますと、就任当初に約8億円であった時価総額は、一時34.6億円まで上昇いたしました。

スタンダード市場へと移行した後も、この40億円という水準はしっかりと目指していきたいと考えております。

続きまして、会社概要についてご説明いたします。当社は1984年に創立いたしました。千葉県八千代市に拠点を置き、従業員数は約260名、加えて「ポスメイト」と呼んでいる配布員の方々が約2,500名在籍しており、こうした体制で事業を運営しております。また、株主数につきましても、私の就任時から3倍に迫るレベルまで増加しております。

当社の執行役員および取締役の経営陣は、スライドに記載の通りのメンバーとなっております。非常に若々しく、多様性に富んだ顔ぶれです。

当社の経営理念は「人の役に立つ」ことであり、ブランドミッションとしては「地域の人と人をつなぎ、温かい地域社会をつくる」ということを掲げております。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（4）に続く《MY》