*10:02JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（2）

地域新聞社＜2164＞

■IR説明

■地域新聞社 細谷様

皆さま、こんにちは。本日は、株式会社地域新聞社のオンライン説明会をご覧いただき、誠にありがとうございます。代表を務めております細谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、さっそく説明に入らせていただきます。本日は、スライドに沿って章立てでお話しいたします。

まず最初に、当社の株主優待制度についてご説明いたします。当社では、100株単位で株主様を対象に、地域の特産品や、千葉県を中心とした店舗でご利用いただける割引券などの優待を年2回実施しております。

1,000株以上を保有されている株主様に対しては、スライド下部に記載の通り、より高い割引率を適用させていただく内容となっております。

続きまして、当社の市場区分についてのご報告です。 当社は2026年3月24日付で、東京証券取引所グロース市場からスタンダード市場へと市場区分を変更いたしました。

この度の市場変更を機に、さらなる時価総額の向上を重視した経営を推進し、企業価値の増大に努めてまいる所存です。

こちらは、グロース市場において一つの指標となっていた「時価総額40億円」のラインを示したものです。当社の株価チャートをご覧いただきますと、現在の発行済株式数に基づいた場合、株価535円に達した時点で時価総額40億円という節目を迎えることになります。

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