*10:01JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（1）

地域新聞社＜2164＞

■個人投資家向けIR説明会を受けてのFISCO アナリストコメント

・2026年８月期の第2四半期（2Q）決算は、売上高で前年同期比7.2%増の1,635百万円、売上高総利益で同4.9%増の1,153百万円、営業利益で2百万円（前年同期は13百万円の黒字）。特定株主らによる共同協調行為の疑いへの対応費用が61百万円と当期純利益に影響したことに加え、それ以外の部分は今期に先行投資を実施、売上高がKPIになると表明されていた通りという印象である。2Qの先行投資額は39百万円となり、それらを除外した営業利益は42百万円。増収かつ大幅な増益基調ということになる。新規アライアンスの取り組みも、受注高で前年同期比3.1倍、前四半期比18.8%増の241百万円と順調に拡大している。2026年8月期は、売上高で前期比11.0%増の3,500百万円が見込まれている。予想の開示は売上高のみとなる。「Strategic Plan」に基づき進めてきた各種施策が次の成長フェーズへ移行するにあたり、先行投資やM&Aも絡んでくるための開示手法であろう。特定株主らによる共同協調行為への対応が予想外となったが、それでも再成長シナリオに変化は感じられない。

・2024年2月に新代表として代表取締役社長の細谷佳津年氏が就任、同社が潜在的に持つアセット（フリーペーパー事業における2,500名近い配送スタッフ、174万世帯のカバー、6万人の読者とのインタラクティブなつながり、7,000社との取引、5拠点40エリアの営業網、130人の地域ライター、制作・校閲力、配送網）に光をあて企業価値の再定義を推進、2025年8月期は投資を先行しつつも利益が大幅に増加、再成長軌道に乗ったことが確認できた。今2026年8月期は先行投資を積極化しつつ、一段の成長をかためる一年となる。

・アセット活用による2つの戦略（アライアンスによって千葉県内から県外／県外から県内へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、千葉県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」）を進め、既述の通りアライアンスでは、実績が急激に積み上がりつつある。誌面ペルソナデータベース×AI活用（特許番号：特許第7785439号、「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」に関する特許を権利化）、クラウドファンディング×記事、地域共創プラットフォーム、奨学金返済支援サービスも絡んだ人材紹介ビジネスである「奨学金バンク」などの新機軸も矢継ぎ早に打ち出している。

・（千葉県の）企業が地域新聞社と株式を交換することで事業承継をスムーズに進める地域共創プラットフォームでは、元オーナー社長が譲り渡す企業の黄金株を保有して、自身の経営理念や方針を貫けるよう、重要な経営判断に対して拒否権を行使できる仕組みにくわえ、スピンオフ上場の構想も具備された。バージョンアップが進んでいるこの仕組みは、文化放送主催「中小企業ビジネス&イノベーションアワード2025」にてネクストヒーロー賞（次の時代の大きく飛躍しそうな社に贈られる賞）を受賞している。東京証券取引所スタンダード市場への上場に加え、福岡証券取引所本則市場への上場（4月15日上場）を予定しているのは、福岡市とスタートアップ支援および新産業創出を官民一体で推進することも狙いである。

・将来株価のイメージには、新機軸がもう一段形になった後に発表されるであろう中期経営計画が待たれるところであるが、初動からは数年後の数億円の利益が想定される状況にはある。保守的にPER15倍と見積もっても、現状の時価総額である約23億円には上値余地がある。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（2）に続く《MY》