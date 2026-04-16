*09:49JST マイクロアド---マイクロアド台湾が、ファッションやハイブランドに特化した台湾PR会社MISS LINと業務提携

マイクロアド＜9553＞は16日、台湾の子会社であるマイクロアド台湾が、ファッションやハイブランドに特化したPR事業を展開するMISS LINと業務提携を開始したと発表した。

両社はこれまで、日本企業の台湾進出におけるマーケティング支援を共同で推進し、店舗イベントなどにおいてインフルエンサーのキャスティングから運営までPR業務を一貫して実施してきた。

今回の提携により連携を強化し、台湾市場での支援体制を一層強化する。

台湾ではSNSを通じた消費行動が活発であり、特にファッションやライフスタイル分野においてインフルエンサーを活用したマーケティング需要が高まっている。一方で、ブランド価値を維持しつつ現地トレンドに適応するには、戦略設計と有力インフルエンサーとの関係構築が不可欠とされる。

MISS LINは、約20万人のフォロワーを持つ代表Machiko氏を中心に、著名モデルや芸能人、登録者100万人超のYouTuberなど独自ネットワークを有し、高度なキャスティング力とリアルイベントでの集客力を強みとする。アダストリアの周年イベントやマガジンハウスの台湾特集のコーディネートなどの実績も持つ。

本提携により、マイクロアド台湾はデジタル広告による認知拡大からポップアップストアやイベント運営までを担い、MISS LINはインフルエンサーを活用したPRと集客支援を担う。両社の強みを融合することで、日本企業の台湾展開を総合的に支援し、ブランド価値向上に寄与していくとしている。《KT》