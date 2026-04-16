*09:43JST ファーストコーポレーション---従業員持株会の奨励金付与率引き上げ

ファーストコーポレーション＜1430＞は15日、従業員持株会制度における奨励金付与率を、2026年6月から2026年11月までの半年間の拠出に限り、従来の10％から30％へ引き上げることを決定した。

同社は中長期ビジョン「First VISION 2031」において、事業成長と企業価値向上を支える基盤として、人的資本への投資を掲げている。今回の奨励金率引き上げは、その方針に基づき、社員が会社の成長をより身近に感じながら、安心して働き、ともに成長できる環境の整備を目的としたものである。

従業員持株会は、福利厚生の一環として、社員が自社株式を継続的に保有することで、中長期的な会社の成長と自身の資産形成を結びつける制度である。この制度を通じて、社員が投資家と同じ目線で企業価値向上にコミットし、経営に主体的に取り組めるよう図る。

同社は今後も、人材への投資と社員のエンゲージメントの強化に取り組み、企業価値の持続的な向上を目指す。《KT》