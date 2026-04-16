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個別銘柄戦略: 日置電や丸三証に注目
*09:32JST 個別銘柄戦略: 日置電や丸三証に注目
昨日15日の米株式市場でNYダウは72.27ドル安の48,463.72ドル、ナスダック総合指数は376.94pt高の24,016.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円高の58,570円。為替は1ドル＝158.90-159.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が27.8％増となった日置電＜6866＞、決算速報を発表し26年3月期営業利益が51.0％増の見込みと発表した丸三証＜8613＞、一般用医薬品を手がける第一三共ヘルスケアをサントリーHDに2465億円で譲渡すると発表した第一三共＜4568＞、3月の国内既存店売上高が0.8％増と2月の2.2％減から増加に転じ海外も10.9％増と2月の7.0％減から増加に転じたイオンファン＜4343＞、株主優待内容を拡充すると発表したギフトHD＜9279＞、東証スタンダードでは、 26年3月期業績と配当見込みを上方修正した住石HD＜1514＞、26年12月期上期業績予想を上方修正したテクノフレックス＜3449＞、1対2の株式分割を発表したあさくま＜7678＞、3月の売上高が41.5％増と2月の36.7％増から伸び率がさらに拡大したテラプロ＜6627＞、監理銘柄（確認中）指定が解除されると発表したBTCJPN＜8105＞、監理銘柄（確認中）指定が解除されると発表したレダックス＜7602＞などが物色されそうだ。一方、投資有価証券評価2.01億円を26年3月期第4四半期特別損失に計上すると発表した弁護士コム＜6027＞、東証スタンダードでは、26年2月期営業利益が62.3％減と従来予想の32.7％減を下回ったヨシムラフード＜2884＞、26年10月1日付で東証上場廃止となると発表した光陽社＜7946＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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