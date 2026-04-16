関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比210円高の58570円
*09:06JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比210円高の58570円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.85円換算）で、住友商事＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、日本郵政＜6178＞ などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円高の58570円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は72.27ドル安の48463.72ドル、ナスダックは376.94ポイント高の24016.02で取引を終了した。銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。原油が下げ渋ったほか、住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。イラン停戦再交渉や停戦延長での合意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。ハイテクが好調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、まちまちで終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円15銭まで上昇後、158円75銭まで反落し、158円98銭で引けた。原油価格が下げ止まったほか、4月NY連銀製造業景気指数の改善でドル買いが優勢となったのち、4月NAHB住宅市場指数の悪化、米イラン停戦延長検討などの報道で米金利先高観が後退し、ドル売りに転じた。さらに、片山財務相が必要とあれば断固とした措置を取る姿勢を再表明し、円売りが後退。ユーロ・ドルは1.1777ドルから1.1808ドルまで上昇し、1.1798ドルで引けた。
15日のNY原油先物5月限はもみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.01ドル（＋0.01％）の91.29ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.70 21762 1512 7.4
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 1976 108.5 5.8
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4896 191 4.0
6
4568 (DSNKY) 第一三共 18.55 2947 115 4.0
6
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.12 2878 105.5 3.8
1
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.56 19945 -490 -2.4
0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.43 2179 -28 -1.2
7
4452 (KAOOY) 花王 7.58 6020 -63 -1.0
4
8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4766 -47 -0.9
8
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 1.06 2299 28.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.90 -0.02 5480 4
2
8035 (TOELY) 住友商事 38.50 -0.30 6116 5
4
6758 (SONY.N) TDK 14.31 -0.35 2273 26.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.49 0.06 2619 -1
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.13 0.08 994 18.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.11 1.31 5260 4
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.06 0.12 4467 2
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.47 4896 19
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.43 0.00 6808 -
1
8001 (ITOCY) 丸紅 372.95 -13.80 5924 1
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.80 0.12 6989 3
4
8031 (MITSY) 東京エレク 137.80 -2.54 43779 27
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7148 -1
5
4568 (DSNKY) 第一三共 18.55 1.11 2947 11
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.03 0.05 2551 1
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.54 -0.02 996 -998.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.70 -0.50 1784 5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 47.39 0.30 1882 4.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.55 -0.08 5893 -
4
6902 (DNZOY) ファナック 19.53 -0.42 6205 3
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.20 0.23 8641 -1
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.53 0.45 2626 -10.
5
8411 (MFG.N) オリックス 31.90 0.22 5067 3
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.70 0.74 21762 151
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.85 0.00 5671 1
7
7741 (HOCPY) キヤノン 28.05 0.46 4456 2
5
6503 (MIELY) 三菱電機 73.53 -1.37 5840 2
9
6981 (MRAAY) 日東電工 20.34 -0.18 3231 1
4
7751 (CAJPY) 任天堂 12.94 0.00 8222 3
3
6273 (SMCAY) SMC 22.78 -0.10 72372 41
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 0.10 360 -2.
1
6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 -1.60 71006 42
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.59 0.13 2000
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.61 -1.38 5021 3
2
6702 (FJTSY) 富士通 23.39 1.26 3716 8
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.56 13.96 19945 -49
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 -0.02 3412 -
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 0.00 1976 108.
5
8002 (MARUY) 三井物産 745.29 -35.79 5919 1
7
6723 (RNECY) ルネサス 8.46 -0.29 2688 16.
5
6954 (FANUY) 京セラ 16.49 0.11 2619 1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.78 -0.13 1492 1
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 29.40 -0.46 4670 2
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 45.36 0.42 7205
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.91 0.08 3148
4
6594 (NJDCY) 日本電産 3.43 -0.05 2179 -2
8
6857 (ATEYY) シスメックス 8.99 0.18 1428 -
4
4543 (TRUMY) テルモ 13.79 0.11 2191
4
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 0.52 1571 -0.
5
（時価総額上位50位、1ドル158.85円換
算）《AN》
スポンサードリンク