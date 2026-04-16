シナネンホールディングス、26年3月期は営業・経常・最終増益、BtoC改善と非エネルギー事業が牽引し収益拡大

シナネンホールディングス<8132>(東証プライム)は、ビジョンに「脱炭素社会の実現に貢献する総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループへの進化」を掲げ、国内事業基盤再整備およびリテールサービス戦略強化を軸に事業ポートフォリオ変革を推進している。そして26年4月1日付で主力事業会社の再編を実施した。26年3月期は経常・最終増益幅が拡大する見込み(26年3月31日付で修正)としている。さらに27年3月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は年初来高値圏から反落の形となったが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。なお5月14日に26年3月期決算発表を予定している。

■総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループ

同社はグループミッションに「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」、ビジョンに「脱炭素社会の実現に貢献する総合エネルギー・ライフクリエイト企業グループへの進化」を掲げ、エネルギー関連のエネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)、エネルギーソリューション事業(BtoB事業)、および非エネルギー事業を展開している。

25年3月期のセグメント別業績(外部顧客への売上高、全社費用等調整前営業利益)は、エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)の売上高が753億35百万円で営業利益が10億19百万円、エネルギーソリューション事業(BtoB事業)の売上高が2204億27百万円で営業利益が20億71百万円、非エネルギー事業の売上高が211億45百万円で営業利益が6億77百万円だった。なお収益特性として、LPガスや灯油の販売は冬場が需要期となるため、収益は下期(特に第4四半期)に偏重する季節特性がある。また売上高は原油価格変動と相関関係が強い。

■26年4月1日付で主力事業会社の再編を実施

事業ポートフォリオ変革に向けて26年4月1日付で主力事業会社の再編を実施した。エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)を展開するミライフ西日本、ミライフ、ミライフ東日本(ミライフ北海道を含む)、およびエネルギーソリューション事業(BtoB事業)を展開するシナネンの4社を統合し、新シナネンが発足した。またシナネンはホームファシリティ事業をシナネンアクシアに吸収分割した。ミライフは電力事業、建設業工事、不動産仲介事業を除く全ての事業をシナネンに吸収分割した後、電力事業および建設事業等を行う会社として商号をシナネンエナジーテックに変更(26年度中にシナネンの子会社とする予定)した。また不動産仲介事業をシナネンアクシアへ移管した。

なお26年3月には廃棄物処理事業等を展開するシナネンエコワークの全株式を、KPPグループホールディングスの連結子会社である国際紙パルプ商事に譲渡した。26年4月には空調設備工事等を展開するシナネンファシリティーズの全株式を、ユアサ商事の連結子会社であるユアサクオビスに譲渡した。シナネンファシリティーズが行っている環境事業についてはシナネンに吸収分割した。

■エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)

エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)は新シナネンを中心に、家庭向け・小売事業者向けLPガスなど各種燃料の卸売・小売事業、リフォーム・ガス器具販売などの家庭向けエネルギー周辺事業、家庭向け電力販売事業、都市ガス供給事業、LPガス保安および配送事業などを展開している。エネルギー事業における顧客数の拡大や、住まいと暮らし事業における高付加価値サービスの拡充などにより高収益化を推進するとともに、新規事業創出により事業領域拡大を目指している。

■エネルギーソリューション事業(BtoB事業)

エネルギーソリューション事業(BtoB事業)は新シナネンを中心に、大口需要家向け石油製品・LPガスなど各種燃料卸売事業、ガソリンスタンド運営事業、法人向け電力と家庭向け環境配慮型電力の販売事業、太陽光発電システム販売およびメンテナンス事業、住宅設備機器販売事業、国内外での再生可能エネルギー電源開発事業などを展開している。石油中心から電力・再生可能エネルギーなど総合エネルギーサービスへのポートフォリオ転換を目指し、EV蓄電池事業の開発、国内外での再生可能エネルギー事業展開なども推進している。

■非エネルギー事業

非エネルギー事業は、シナネンサイクルの自転車販売事業(小売店舗「ダイシャリン」および卸売事業)、シナネンモビリティPLUSのシェアサイクル「ダイチャリ」事業、シナネンゼオミックの抗菌事業(銀系無機抗菌剤ゼオライト製造・販売)、ミノスのITシステム事業(国内LPガス・電力小売事業者向け顧客管理システム)、シナネンアクシアの総合建物メンテナンス事業(ビル・病院・集合住宅等の維持・管理・清掃サービスなどメンテナンス事業、23年10月にグループ4社を統合してシナネンアクシアを設立)などを展開している。

シェアサイクル「ダイチャリ」事業は、OpenStreetが提供するシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を活用して、シナネンモビリティPLUSが首都圏1都3県および大阪府を中心に展開している。25年3月期末時点のステーション数は全国4000カ所超、設置自転車数は1.4万台超で、国内有数の規模となっている。さらに、高収益エリアでのステーション開拓などにより収益力向上を図るとともに、メンテナンスサービス拡大や新たなモビリティサービスの開発などにより、新たな収益源の創出を推進している。総合建物メンテナンス事業は、事業会社の統合によってワンストップサービスを実現し、安定収益の確保と利益率の向上を推進している。

25年12月には、シナネンサイクルの「ダイシャリン」の一部店舗において、次世代型製品を展開するAcalieの電動モビリティ3ブランドの取り扱い・販売を開始した。

また26年2月にはミノスが、CARRO JAPAN(ソフトバンクとTrusty Carsの合弁会社)と、LPガス事業者および関連企業に向けた「GX貢献サービス」の企画・展開に関する共同検討を開始すると発表した。

■創業100周年の28年3月期にROE8%以上を目指す

第3次中期経営計画(24年3月期～28年3月期)では、財務目標として、創業100周年(1927年4月創業)となる最終年度28年3月期にROE8%以上、経常利益100億円を掲げている。株主還元は配当性向30%を目安に、1株当たり年間配当75円を下限とした安定配当を維持し、さらに中期的には配当性向40%への引き上げを目指す。

また非財務目標として、脱炭素社会に対応した事業構造への転換、社員の市場価値の向上を掲げている。脱炭素社会に対応した事業構造への転換では、炭素生産性指標を「売上総利益/GHG排出量」と定め、17年3月期実績2.44に対して28年3月期の目標を2.60としている。より少ないGHG排出量でより多くの利益を創出し、脱炭素社会に対応した事業構造への転換を目指す。具体的な取組として全事業における売上総利益率の改善、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減、バイオエタノール・SAF等の燃料の供給、高効率給湯器等の販売、再生可能エネルギー事業の拡大、再生可能エネルギー電源の調達・供給割合の増加を推進する。社員の市場価値の向上は、会社の企業価値の向上という好循環につなげるため、教育投資や職場環境整備によりエンゲージメント指数の向上(23年3月期実績3.3点、28年3月期目標4.0点以上)などを推進する。

ビジョンの実現に向けた基本戦略としては、成長戦略として事業ポートフォリオの変革、資本効率の改善、経営基盤強化戦略として風土改革・働き方改革のさらなる推進、人財育成の推進や人財適正配置の実現、業務効率化・標準化による生産性向上、グループ経営体制の強化を推進する。既存事業のオーガニック成長に加えて、M&Aも活用して脱炭素社会に寄与する新規事業(再生可能エネルギー、廃棄物資源化、環境負荷が低い新燃料製造・供給、住宅・建物の脱炭素化)で、さらなる成長・収益性向上を図る方針だ。

事業ポートフォリオの変革では、国内事業基盤再整備およびリテールサービス戦略強化を成長戦略の軸に据え、成長性や収益性の低い事業の撤退・売却を推進する。なお新規領域ではプレミアウォーター社と業務提携して宅配水事業に参入する。28年3月期までの事業ポートフォリオ変革投資額は500億円規模の計画(大型M&Aは別枠)としている。

国内事業基盤再整備では、グループ事業の連携・融合により高品質サービスを提供する体制の構築を目指す。具体的にはグループ事業(特に総合建物メンテナンス事業とLPガス事業)を融合させた顧客基盤の構築とメリハリの効いた地域戦略の実行、LPガス・石油(軽油・灯油)の物流網を活かした広域同業他社との協業推進、グループのメンテナンス事業網の全国展開と高品質サービスの提供、既存事業の選択と集中などを推進する。リテールサービス戦略強化では、エネルギー会社からサービス会社へと意識を変革し、エリアに適したサービスの提供により、それぞれのエリアにおける生涯顧客の獲得を目指す。また新規事業の創出では、脱炭素・再生可能エネルギー事業を中心に、季節に依存しない事業への取組を強化し、新たな収益源の創出を目指す。

■サステナビリティ経営

サステナビリティ経営関連では、持続可能な社会の実現に向けて20年10月より森の豊かさを守る「シナネンあかりの森プロジェクト」に取り組んでいるほか、22年5月にサステナビリティ基本方針を策定してサステナビリティ推進委員会を設置した。22年6月にはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に対する賛同を表明し、TCFDコンソーシアムに参画した。25年10月にはミライフが東京都とグリーン水素等の国際サプライチェーン構築に向けた共同検討に関する協定書を締結した。

また風土改革と働き方改革の一環として、23年4月には副業制度、70歳までの再雇用制度、育児休業中の学習支援、自己都合退職者再雇用制度、治療と仕事の両立支援という5つの人事制度を新たに導入、24年4月には社内ベンチャー制度、ベビーシッター割引券配布制度、ウェルネス休暇制度、短時間勤務制度の拡充という4つの人事制度を新たに導入した。25年3月には同社およびグループ5社が、経済産業省と日本健康会議が選出する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定された。同社は3年連続、グループ5社は2年連続の認定となる。

■26年3月期営業・経常増益予想

26年3月期通期の連結業績予想については26年3月31日付で修正して、売上高が前期比3.8%減の3050億円、営業利益が9.7%増の44億円、経常利益が11.5%増の50億円、親会社株主帰属当期純利益が30.0%増の41億円としている、配当予想は据え置いて前期と同額の90円(期末一括)としている。予想配当性向は23.9%となる。

前回予想(25年5月14日付の期初公表値、売上高3673億円、営業利益44億円、経常利益49億円、親会社株主帰属当期純利益30億円)に対して、売上高を623億円下方修正、営業利益を据え置き、経常利益を1億円上方修正、親会社株主帰属当期純利益を11億円上方修正した。

売上高については、原油価格が中東情勢等の影響により上昇しているものの、通期ベースでは軟調に推移したため販売単価が想定よりも下振れた。またガスおよび電力販売において販売数量が伸び悩んだことも影響した。ただし、売上高の減少をコストコントロールの徹底によってカバーしたため営業利益を据え置き、経常利益は微増となった。親会社株主帰属当期純利益については、早期退職に伴う特別損失を計上したものの、シナネンエコワークの株式売却に伴う特別利益計上が寄与した。

第3四半期累計の連結業績は売上高が前年同期比3.3%減の2036億98百万円、営業利益が13.9%増の20億03百万円、経常利益が11.7%増の25億60百万円、親会社株主帰属四半期純利益が11.4%減の9億71百万円だった。

全体として営業・経常増益だった。BtoB事業は電力事業の収益性低下により減益だったが、BtoC事業の収益性が改善したほか、非エネルギー事業のシェアサイクル事業や総合建物メンテナンス事業が好調だった。なお特別損失に特別退職金7億42百万円を計上した。

エネルギー卸・小売周辺事業(BtoC事業)は売上高(外部顧客への売上高)が3.4%減の470億46百万円、営業利益(全社費用等調整前)が167.2%増の2億36百万円だった。売上高はLPガス仕入価格低下に伴う売上単価低下で小幅減収だが、利益面は北海道・東北エリアにおける灯油販売の好調などにより大幅増益だった。

エネルギーソリューション事業(BtoB事業)は売上高が4.3%減の1399億28百万円、営業利益が38.1%減の7億06百万円だった。減収減益だった。売上面では重油の需要減少・原油価格低下が影響し、利益面では電力事業の収益性低下が影響した。

非エネルギー事業は、主にシェアサイクル事業と総合建物メンテナンス事業の好調により、売上高が6.6%増の165億67百万円、営業利益が104.4%増の8億27百万円だった。シナネンモビリティPLUSのシェアサイクル「ダイチャリ」事業は、25年12末現在の設置自転車数が1.5万台を超える規模となり、利用件数も順調に推移した。シナネンアクシアの総合建物メンテナンス事業は、集合住宅の建物メンテナンス業務のエリア拡大が寄与したほか、斎場・病院などの施設運営業務が堅調に推移した。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が631億53百万円で営業利益が7億26百万円、第2四半期は572億68百万円で営業利益が31百万円の損失、第3四半期は売上高が832億77百万円で営業利益が13億08百万円だった。ガス販売量は夏季が不需要期、冬季が需要期という季節要因がある。

26年3月期は経常・最終増益幅が拡大する見込みとしている。さらに27年3月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は調整一巡

26年2月10日付で発表した自己株式取得(上限10万株または5億円、取得期間26年2月12日～26年7月31日)については、26年3月31日時点で累計取得株式数が2万3100株となっている。なお取得した自己株式はすべて消却(予定日未定)する。

株価は年初来高値圏から反落の形となったが、調整一巡して戻りを試す展開を期待したい。4月15日の終値は7340円、前期推定連結PER(会社予想の連結EPS376円86銭で算出)は約19倍、前期推定配当利回り(会社予想の90円で算出)は約1.2%、前々期実績連結PBR(前々期実績の連結BPS5075円05銭で算出)は約1.4倍、そして時価総額は約811億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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