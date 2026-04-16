エイチ・ツー・オー　リテイリング、東宝株売却完了で特別利益51億円を計上へ

■27年3月期1Qに特別利益計上

エイチ・ツー・オー リテイリング<8242>(東証プライム)は4月15日、前日に公表していた投資有価証券の売却が完了し、特別利益の計上額が確定したと発表した。売却対象は東宝<9602>(東証プライム)普通株式で、売却日は2026年4月15日である。

売却前の保有株式数は3548万9260株で、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合は4.23%だった。このうち365万6300株を売却し、売却後の保有株式数は3183万2960株、同3.79%となった。投資有価証券売却益は51億円となる。

同社は、この売却益を2027年3月期第1四半期連結会計期間に特別利益として計上する予定である。また、2026年3月期連結決算発表時に、この特別利益を織り込んだ2027年3月期の通期連結業績予想を公表する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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