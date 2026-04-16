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前日に動いた銘柄 part1ベイカレント、ボードルア、マネーフォワードなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ベイカレント、ボードルア、マネーフォワードなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
KLab＜3656＞ 346 +37
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の正式サービス開始が4月21日に決定。
ペイクラウド＜4015＞ 446 +46
発行済株式数の3.7％上限の自社株買い発表。
インフォメティス＜281A＞ 780 +100
DR支援サービスが中国電力の家庭向けサービスに採用。
ロゴスHD＜205A＞ 1853 +238
シェア型株主優待制度を導入、26年5月期第3四半期は営業黒字に転換。
Zenmu＜338A＞ 2962 +500
医療DX基盤に秘密分散技術採用。
ビザスク＜4490＞ 688 +100
博報堂と資本業務提携。
マネーフォワード＜3994＞ 4577 +700
第1四半期営業黒字転換や株主優待制度導入で。
ベイカレント＜6532＞ 5587 +700
今期大幅増益見通しや自社株買い発表を好感。
ボードルア＜4413＞ 2277 +302
今期の大幅増益・増配見通しに安心感。
太陽誘電＜6976＞ 5847 +568
MLCCなどの値上げ報道を材料視続く。
ラクス＜3923＞ 862 +83.4
14日には月次動向を発表している。
サンウェルズ＜9229＞ 253 +21
特に材料なく安値圏での打診買い。
マニー＜7730＞ 1709 +156
上半期は従来計画を上振れ着地に。
タムロン＜7740＞ 1115 +61
野村證券では目標株価を引き上げ。
さくらインターネット＜3778＞ 3325 +175
大口案件受注など引き続き材料視も。
シンプレクスHD＜4373＞ 908 +56
情報ソフト株のリバウンドの流れも波及へ。
住友ファーマ＜4506＞ 2192 +157
来週から発行価格決定期間入りとなるが。
メルカリ＜4385＞ 3827 +197
内需系のグロース銘柄に買い安心感強まる流れで。
アークランズ＜9842＞ 1901 +102
ジョイフル本田と株式交換で経営統合へ。
日本ケミコン＜6997＞ 2055 +113
14日には高値更新し上値妙味広がる形。
LINE ヤフー<4689> 435.2 +25.2
JPモルガン証券では新規に買い推奨。
日立製作所<6501> 5220 +263
総合電機株に15日は資金が向かう流れにも。
Sansan<4443> 1308 +88
SaaS関連銘柄の強い動きが目立ち連れ高へ。
野村総合研究所<4307> 4878 +228
SaaS関連の一角が好決算で株価上昇し。
ハーモニック<6324> 4350 +270
安川電機の決算発表後の株価上昇などが刺激。
富士通<6702> 3629 +148
SaaS関連銘柄の上昇が安心感にも。
マクセル<6810> 2027 -198
前期営業益予想の下方修正を嫌気。《CS》
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