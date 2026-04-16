*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ベイカレント、ボードルア、マネーフォワードなど

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

KLab＜3656＞ 346 +37

「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の正式サービス開始が4月21日に決定。

ペイクラウド＜4015＞ 446 +46

発行済株式数の3.7％上限の自社株買い発表。

インフォメティス＜281A＞ 780 +100

DR支援サービスが中国電力の家庭向けサービスに採用。

ロゴスHD＜205A＞ 1853 +238

シェア型株主優待制度を導入、26年5月期第3四半期は営業黒字に転換。

Zenmu＜338A＞ 2962 +500

医療DX基盤に秘密分散技術採用。

ビザスク＜4490＞ 688 +100

博報堂と資本業務提携。

マネーフォワード＜3994＞ 4577 +700

第1四半期営業黒字転換や株主優待制度導入で。

ベイカレント＜6532＞ 5587 +700

今期大幅増益見通しや自社株買い発表を好感。

ボードルア＜4413＞ 2277 +302

今期の大幅増益・増配見通しに安心感。

太陽誘電＜6976＞ 5847 +568

MLCCなどの値上げ報道を材料視続く。

ラクス＜3923＞ 862 +83.4

14日には月次動向を発表している。

サンウェルズ＜9229＞ 253 +21

特に材料なく安値圏での打診買い。

マニー＜7730＞ 1709 +156

上半期は従来計画を上振れ着地に。

タムロン＜7740＞ 1115 +61

野村證券では目標株価を引き上げ。

さくらインターネット＜3778＞ 3325 +175

大口案件受注など引き続き材料視も。

シンプレクスHD＜4373＞ 908 +56

情報ソフト株のリバウンドの流れも波及へ。

住友ファーマ＜4506＞ 2192 +157

来週から発行価格決定期間入りとなるが。

メルカリ＜4385＞ 3827 +197

内需系のグロース銘柄に買い安心感強まる流れで。

アークランズ＜9842＞ 1901 +102

ジョイフル本田と株式交換で経営統合へ。

日本ケミコン＜6997＞ 2055 +113

14日には高値更新し上値妙味広がる形。

LINE ヤフー<4689> 435.2 +25.2

JPモルガン証券では新規に買い推奨。

日立製作所<6501> 5220 +263

総合電機株に15日は資金が向かう流れにも。

Sansan<4443> 1308 +88

SaaS関連銘柄の強い動きが目立ち連れ高へ。

野村総合研究所<4307> 4878 +228

SaaS関連の一角が好決算で株価上昇し。

ハーモニック<6324> 4350 +270

安川電機の決算発表後の株価上昇などが刺激。

富士通<6702> 3629 +148

SaaS関連銘柄の上昇が安心感にも。

マクセル<6810> 2027 -198

前期営業益予想の下方修正を嫌気。《CS》