サイプレス・ホールディングス、「銀座惣菜店」FC展開開始、主軸業態の全国拡大で収益機会拡大へ

■直営20店舗の実績を基盤にFC転換、ブランド力強化と出店加速を推進

サイプレス・ホールディングス<428A>(東証スタンダード)は4月15日、「銀座惣菜店」のフランチャイズ展開開始を発表した。子会社のサイプレスがフランチャイザーとなり、従来の直営中心の出店から転換し、全国規模での店舗網拡大を図る方針である。開始時期は2026年5月を予定している。

同業態はコロナ禍以降の市場環境の変化を踏まえ、中食を含む収益源の多角化を目的に2022年7月に1号店を出店し、現在までに直営で全国20店舗を展開する主軸業態へと成長している。今後はKSフロンティアからブランド専用使用権を取得し、同社子会社がフランチャイザーとして事業を拡張する体制に移行する。

フランチャイズ展開では、炭火・手焼きによる商品力や店舗運営、人材育成のノウハウを提供し、加盟金やロイヤルティを収益源とする。出店地域に基盤を持つ企業を主な加盟対象とし、ブランド認知とイメージ向上を図る。なお、同件による2026年8月期業績への影響は軽微とするが、中長期的な企業価値向上につながる施策と位置付けている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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