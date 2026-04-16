カウリス、東京スター銀行に不正検知サービス導入と自社株買い進捗公表、金融セキュリティ強化と資本政策を両輪で推進

■250超パラメータと端末情報共有で高度検知、金融機関40社以上に導入

カウリス<153A>(東証グロース)は4月15日、東京スター銀行のインターネットバンキングに不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」を導入したと発表した。あわせて同日、自己株式の取得状況も公表し、資本政策とセキュリティ強化の両面での取り組みを明らかにした。

「Fraud Alert」は250超の独自パラメータを活用し、高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを実現するクラウド型サービスである。金融庁ガイドラインに準拠し、銀行や証券、クレジットカード事業者など40社以上に導入、月間約6億件のモニタリング実績を持つ。過去に不正利用された端末情報を導入企業間で共有できる仕組みを備え、フィッシング詐欺や不正送金などの悪意あるアクセスをリアルタイムで検知・防御する点が特徴である。

東京スター銀行の「東京スターダイレクト」においては、不正な口座開設や不正利用の検知・抑止を目的に導入され、セキュリティ体制の高度化と利用者の安全性向上に寄与する。一方、自己株式取得では3月19日から24日にかけて12万9900株、取得総額1億5230万2600円を市場買付で実施し、取締役会決議の上限(27万株、3億円)に対する進捗を示した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

