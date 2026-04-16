*04:26JST 4月15日のNY為替概況

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円15銭まで上昇後、158円75銭まで反落し、引けた。

原油価格が下げ止まったほか、4月NY連銀製造業景気指数の改善でドル買いが優勢となったのち、4月NAHB住宅市場指数の悪化、米イラン停戦延長検討などの報道で米金利先高観が後退し、ドル売りに転じた。さらに、片山財務相が必要とあれば断固とした措置を取る姿勢を再表明し、円売りが後退。

ユーロ・ドルは1.1777ドルから1.1808ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は187円33銭へ弱含んだのち、187円70銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3545ドルから1.3575ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7830フランから0.7806フランまで下落した。



[経済指標]

・米・4月NY連銀製造業景気指数：11.0（・予想：＋0、・3月:－0.2）

・米・3月輸入物価指数：前月比＋0.8％（予想：＋2.3％、2月＋0.9％←＋1.3％）

・米・4月NAHB住宅市場指数：34（予想：37、3月：38）《KY》