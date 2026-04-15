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ワイヤレスゲート リカバリーウェアをヨドバシカメラで販売開始
記事提供元：フィスコ
*19:00JST ワイヤレスゲート---リカバリーウェアをヨドバシカメラで販売開始
ワイヤレスゲート＜9419＞は14日、ジェリービーンズグループ＜3070＞が展開する「ジェリービーンズスタイル リカバリーウェア」を、2026年4月6日よりヨドバシカメラ店舗およびECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」で販売開始したと発表した。
両社の連携による商品提案を通じて、機能性および市場性が評価され、同販路での取り扱いが決定した。
同製品は第三者機関に認定された工場で製造された管理医療機器であり、着用による血行促進を目的とした設計を特徴とする。遠赤外線特性を有する素材を用いた独自加工技術を採用し、日常生活や休息時のコンディションケアを支援する。試験ではリラックス状態を示す指標の変化も確認されており、睡眠環境を整えるサポートを目的とした設計となっている。
商品ラインアップはTシャツ、ロングスリーブシャツ、ロングパンツの各種ウェアに加え、アイマスクやリストバンドなどを取り揃え、サイズ展開も幅広く対応する。これにより多様な利用シーンに対応した商品展開を実現している。
同社は、Wi-Fi・グローバルeSIM コネクティビティ事業を通じて取扱商品の拡充を進めることで、顧客ニーズへの対応力を強化し、利便性の高いサービス提供を図る。《AK》
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