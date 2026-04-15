*18:58JST トリプルアイズ---2Qは増収・黒字転換、主力のAIソリューション事業が増収・2ケタ増益

トリプルアイズ＜5026＞は14日、2026年8月期第2四半期（25年9月-26年2月）連結決算（IFRS）を発表した。売上収益が前年同期比2.7%増の28.09億円、営業利益が0.70億円（前年同期は0.49億円の損失）、税引前利益が0.54億円（同0.55億円の損失）、親会社の所有者に帰属する中間利益が0.36億円（同0.53億円の損失）となった。

AIソリューション事業の売上収益は24.27億円(前年同期比4.3%増)、セグメント利益は1.22億円(前年同期比16.9%増)となった。AIインテグレーションにおいては、商流の見直しやエンジニア単価の上昇施策が奏功し、社員1人当たり月平均売上高は前年同四半期の1,296千円から当第2四半期は1,647千円へと大幅に増加した。また、ビジネスパートナー粗利率も同13.4％から15.8％へと上昇基調にある。需要面では、生成AI関連の開発ニーズが引き続き安定的に拡大しており、特に企業の社内データを活用したRAG（検索拡張生成）開発、AI駆動開発、図面見積AI、車両異常検知AIなど、多岐にわたる案件を受注した。また、単発のAI開発契約から継続的なAI請負案件へと繋がる事例が増加しており、収益基盤の安定化が進んでいる。大手商社系列物流会社からWMS高度化のためのAIソリューション開発を受注し、4月より案件がスタートし、物流分野へのAI社会実装を加速させている。AIプロダクトにおいては、顔認証勤怠アプリ「アルろく for LINE WORKS」が順調に導入数を伸ばし、利用ID数は4,000IDを突破した。LINE WORKSとの共同販促も本格化しており、大手製薬会社、大手カーディーラーでの導入が今期スタートを予定している。また、AIZE Bizについては大手食品卸グループの導入が今期よりスタートを予定で合意しており、国産タブレットシェアトップであるLIMNOとソフトウエア開発における協力関係をスタートした。このような事業進捗を背景に同社AIプロダクトにおける累計ID数が15万IDを突破し、AI社会実装が進行している。エンジニアリングにおいては、エンジニア人数減が収束し、現在では新卒・中途採用を強化するフェーズへと移行している。案件増により請負工数が増加傾向にあり、第1四半期から引き続き第2四半期は順調に業績が進捗した。また、新たな付加価値創出の取り組みとして、AIソフトウエア開発プロジェクトチームが開発した自動車設計業務効率化ソフトの導入により年間4000時間の工数削減を見込んでいる。機密性の高い設計書データを扱うための「ローカルLLM（大規模言語モデル）」を活用したナレッジ検索システムの実装に向けた研究開発も引き続き進捗している。

GPUサーバー事業の売上収益は3.88億円(前年同期比6.5%減)、セグメント損失は0.52億円(前年同期はセグメント損失1.54億円)となった。3月末決算企業へのAI開発用途向けGPUサーバーの販売が進捗し、売上総利益が前期比111.5%で着地した。暗号資産マイニング収入は市場価格の悪化を受けて低迷し、また、当中間連結会計期間末の暗号資産相場の影響を受けて暗号資産評価損を0.23億円計上している。事業面では、第1四半期より「AI開発支援サービス」を開始し、ゼロフィールドと同社のAI開発ノウハウと連携することで、「GPUサーバー導入からAIモデル開発まで」を一気通貫で支援する体制を整え、実績獲得を狙っている。また、電力・脱炭素領域の第一人者である柏崎氏を顧問に招聘し、電力活用としてのマイニング事業の展開や、環境配慮型データセンターの構築に向けた事業戦略を促進している。

2026年8月期通期の連結業績予想については、売上収益が58.37億円、営業利益が0.81億円、親会社株主の所有者に帰属する当期利益は0.36億円とする期初計画を据え置いている。《AK》