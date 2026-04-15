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東証グロ－ス指数は続伸、和平期待継続だが上値は重い展開
*17:39JST 東証グロ－ス指数は続伸、和平期待継続だが上値は重い展開
東証グロース市場指数 1001.46 ＋7.08／出来高 4億6827万株／売買代金 2085億円東証グロース市場250指数 776.24 ＋5.89／出来高 2億1529万株／売買代金 1754億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続伸。値上がり銘柄数は331、値下がり銘柄数は218、変わらずは43。
前日14日の米株式市場でダウ平均は続伸。銀行の良好な四半期決算や、生産者物価指数（PPI）が警戒されたほど加速せず、金利が低下したことなどが株価の支えとなった。また、トランプ大統領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると原油価格が下落し、株価は終盤にかけて上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は買い優勢だが上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.51％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となり、米国とイランの停戦を期待する買いが継続した。さらに、昨日までで2月決算企業の決算発表が一巡し、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、東証グロース市場指数は4月に入り昨日まで9％を超す上昇となったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、イラン情勢を巡る先行き不透明感は払しょくできず、引き続き投資家心理を慎重にさせた。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は底堅い動きだが、朝方の買い一巡後は上値の重い展開となった。
個別では、営業利益が前期53.8％増・今期58.5％増予想と発表したVRAIN＜135A＞、26年2月期営業利益が56.6％増と従来予想の30.3％増を上回ったジェイドG＜3558＞、26年8月期業績予想を上方修正し1対3の株式分割も発表したTENTIAL＜325A＞、博報堂と資本業務提携すると発表したビザスク＜4490＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、リファインバスG＜7375＞、Zenmu＜338A＞などが顔を出した。
一方、営業利益が前期95.1％増だが今期9.5％減予想と発表したプログレス＜339A＞、営業利益が前期74.1％に対し今期6.8％増予想と発表したTKP＜3479＞、上期営業利益が35.1％減と第1四半期の2.1倍から減益に転じたTWOST＜7352＞、前日大幅高の反動安となったQDレーザ＜6613＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やアストロスケール＜186A＞が下落。値下がり率上位には、フィットクルー＜469A＞、TMH＜280A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3558|ジェイドＧ | 2034| 400| 24.48|
2| 7375|リファインバスＧ | 2127| 400| 23.16|
3| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 2962| 500| 20.31|
4| 4371|ＣＣＴ | 1253| 203| 19.33|
5| 135A|ＶＲＡＩＮ | 3415| 502| 17.23|
6| 4490|ビザスク | 688| 100| 17.01|
7| 205A|ロゴスＨＤ | 1853| 238| 14.74|
8| 281A|インフォメティス | 780| 100| 14.71|
9| 2195|アミタＨＤ | 536| 58| 12.13|
10| 4015|ペイクラウドＨＤ | 446| 46| 11.50|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 469A|フィットクルー | 2030| -500| -19.76|
2| 280A|ＴＭＨ | 1300| -263| -16.83|
3| 339A|プログレス | 1126| -223| -16.53|
4| 5243|ｎｏｔｅ | 2521| -489| -16.25|
5| 3557|Ｕ＆Ｃ | 814| -150| -15.56|
6| 3185|夢展望 | 184| -32| -14.81|
7| 277A|グロービング | 2352| -400| -14.53|
8| 6521|オキサイド | 4350| -660| -13.17|
9| 5574|ＡＢＥＪＡ | 2788| -412| -12.88|
10| 5580|プロディライト | 1431| -194| -11.94|《SK》
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