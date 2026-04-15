*17:10JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は上値の重さが目立つ

15日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米国とイランの和平協議再開が期待され、原油相場の失速を受けドル売り先行。ただ、日経平均株価の強含みで円売りが強まり、午前中に158円74銭から159円06銭まで値を上げた。午後は原油相場の戻りが鈍く、ドル買いは限定的。

・ユ-ロ・円は187円22銭から187円49銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1801ドルから1.1779ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値58,265.18円、高値58,585.95円、安値58,028.75円、終値58,134.24円(前日256.85比円高)

・17時時点：ドル・円158円90-00銭、ユ-ロ・円187円30-40銭

【要人発言】

・高市首相

「アジア各国と強靭なエネルギー・重要鉱物のサプライチェーンを構築」

・トランプ米大統領

「戦争は終結間近だと考えている」

【経済指標】

・日・2月コア機械受注：前月比+13.6％（予想：-1.0％、1月：-5.5％）《TY》