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15日の日本国債市場：債券先物は130円06銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:58JST 15日の日本国債市場：債券先物は130円06銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円92銭 高値130円15銭 安値129円89銭 引け130円06銭
2年 1.382％
5年 1.845％
10年 2.422％
20年 3.261％
15日の債券先物6月限は129円92銭で取引を開始し、130円06銭で引けた。
＜米国債概況＞
15日の米国債市場は、2年債は3.76％、10年債は4.26％、30年債は4.86％近辺で推移。債券利回りは強含み。
。
（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.02％、英国債は4.77％、オーストラリア10年債は4.93％、NZ10年債は
4.62％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・18：00 ユーロ圏・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.2％、1月：－1.5％）
・21：30 米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：－1.3、3月：－0.2％）
・21：30 米・3月輸入物価指数（予想：前月比＋1.7％、2月：＋1.3％）
・03：00 米・地区連銀経済報告
・03：00 米・2月対米証券投資《MK》
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