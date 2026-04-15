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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:15JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉱業、卸売業、ガラス・土石製品、機械なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか証券業、銀行業、精密機器、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 7,239.28 ／ 2.59
2. 証券業 ／ 879.4 ／ 2.37
3. 銀行業 ／ 616.96 ／ 1.93
4. 精密機器 ／ 14,872.31 ／ 1.68
5. サービス業 ／ 2,922.96 ／ 1.64
6. 医薬品 ／ 4,195.24 ／ 1.64
7. 水産・農林業 ／ 784.66 ／ 1.57
8. 陸運業 ／ 2,334.51 ／ 1.26
9. 電気機器 ／ 7,068.11 ／ 1.05
10. 輸送用機器 ／ 5,003.88 ／ 0.90
11. 空運業 ／ 221.02 ／ 0.89
12. ゴム製品 ／ 5,444.22 ／ 0.89
13. 食料品 ／ 2,681.5 ／ 0.80
14. 金属製品 ／ 1,715.77 ／ 0.70
15. その他金融業 ／ 1,384.41 ／ 0.61
16. 小売業 ／ 2,317.94 ／ 0.52
17. 化学工業 ／ 2,973.07 ／ 0.34
18. パルプ・紙 ／ 639.23 ／ 0.18
19. 鉄鋼 ／ 759.68 ／ 0.05
20. その他製品 ／ 6,014.59 ／ 0.00
21. 電力・ガス業 ／ 734.27 ／ -0.24
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,929.15 ／ -0.32
23. 不動産業 ／ 2,888.41 ／ -0.37
24. 保険業 ／ 3,441.68 ／ -0.52
25. 繊維業 ／ 954.89 ／ -0.60
26. 海運業 ／ 2,248.39 ／ -1.01
27. 石油・石炭製品 ／ 3,061.9 ／ -1.12
28. 建設業 ／ 2,851.62 ／ -1.18
29. 機械 ／ 5,088.26 ／ -1.59
30. ガラス・土石製品 ／ 2,195.09 ／ -1.68
31. 卸売業 ／ 6,095.94 ／ -1.88
32. 鉱業 ／ 1,203.12 ／ -3.48
33. 非鉄金属 ／ 6,525.22 ／ -3.94《CS》
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