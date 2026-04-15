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出来高変化率ランキング（14時台）～TENTIAL、CCTなどがランクイン
*15:17JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TENTIAL、CCTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月15日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4371＞ CCT 1027200 62849.36 321.6% 0.159%
＜3198＞ SFP 511100 103070.76 277.61% -0.0596%
＜325A＞ TENTIAL 1157800 518797.7 249.27% 0.1038%
＜5243＞ note 5439400 1632790.24 243.07% -0.1292%
＜3803＞ イメージINF 613300 48971.4 241.91% -0.029%
＜2524＞ NZAM TPX 1537 199865.2% 2.1955%
＜3558＞ ジェイドG 813500 220378.94 217.47% 0.1964%
＜2648＞ NF米債7H 2505 1066.321 216.31% 0.0025%
＜365A＞ 伊澤タオル 426400 43489.46 208.04% 0.0343%
＜6224＞ JRC 262600 50192.68 207.45% -0.065%
＜3915＞ テラスカイ 851000 266009 205.52% 0.0504%
＜4814＞ ネクストウェア 612900 19478.96 202.8% 0.0446%
＜4092＞ 日本化 1023100 546607.34 201.36% 0.0343%
＜5574＞ ABEJA 684000 387916.04 185.19% -0.1209%
＜9229＞ サンウェルズ 903500 46734.4 183.25% 0.0818%
＜3479＞ TKP 887600 294631.24 178.07% -0.1076%
＜6810＞ マクセル 622000 280463.54 177.86% -0.088%
＜3387＞ クリレスHD 4059700 593318.02 169.68% -0.0679%
＜2634＞ NFSP500ヘ 29933 174711.034 168.01% 0.0125%
＜7922＞ 三光産 470900 69235.14 166.9% -0.0013%
<2379> ディップ 1739100 709450.22 165.89% -0.0945%
<3463> いちごホテ 4661 131321 165.82% 0%
<3021> PCNET 236800 104057.86 161.03% -0.1315%
<6227> AIメカテック 3666200 7961076 152.14% 0.1272%
<2168> パソナG 623900 267079.16 151.14% -0.0544%
<1348> MXSトピクス 426073 1090556.448 149.7% 0.0055%
<3656> KLab 17599200 1465222.16 147.92% 0.1262%
<7719> 東京衡機 1096600 182392.58 146.81% 0.1851%
<9252> ラストワンマイル 61300 59336.5 143.91% -0.024%
<3994> マネフォワード 3081200 3585253.82 141.19% 0.1684%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》
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