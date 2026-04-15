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出来高変化率ランキング（14時台）～TENTIAL、CCTなどがランクイン

2026年4月15日 15:17

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記事提供元：フィスコ

*15:17JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TENTIAL、CCTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月15日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4371＞ CCT　　　　　　 1027200 　62849.36　 321.6% 0.159%
＜3198＞ SFP　　　　　　　511100 　103070.76　 277.61% -0.0596%
＜325A＞ TENTIAL　　　1157800 　518797.7　 249.27% 0.1038%
＜5243＞ note　　　　　　5439400 　1632790.24　 243.07% -0.1292%
＜3803＞ イメージINF　　　613300 　48971.4　 241.91% -0.029%
＜2524＞ NZAM　　　　　　TPX 　1537　 199865.2% 2.1955%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　813500 　220378.94　 217.47% 0.1964%
＜2648＞ NF米債7H　　　　2505 　1066.321　 216.31% 0.0025%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　426400 　43489.46　 208.04% 0.0343%
＜6224＞ JRC　　　　　　　262600 　50192.68　 207.45% -0.065%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　851000 　266009　 205.52% 0.0504%
＜4814＞ ネクストウェア　　　612900 　19478.96　 202.8% 0.0446%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　1023100 　546607.34　 201.36% 0.0343%
＜5574＞ ABEJA　　　　　684000 　387916.04　 185.19% -0.1209%
＜9229＞ サンウェルズ　　　　903500 　46734.4　 183.25% 0.0818%
＜3479＞ TKP　　　　　　　887600 　294631.24　 178.07% -0.1076%
＜6810＞ マクセル　　　　　　622000 　280463.54　 177.86% -0.088%
＜3387＞ クリレスHD　　　　4059700 　593318.02　 169.68% -0.0679%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　29933 　174711.034　 168.01% 0.0125%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　470900 　69235.14　 166.9% -0.0013%
<2379> ディップ　　　　　　1739100 　709450.22　 165.89% -0.0945%
<3463> いちごホテ　　　　　4661 　131321　 165.82% 0%
<3021> PCNET　　　　　236800 　104057.86　 161.03% -0.1315%
<6227> AIメカテック　　　3666200 　7961076　 152.14% 0.1272%
<2168> パソナG　　　　　　623900 　267079.16　 151.14% -0.0544%
<1348> MXSトピクス　　　426073 　1090556.448　 149.7% 0.0055%
<3656> KLab　　　　　　17599200 　1465222.16　 147.92% 0.1262%
<7719> 東京衡機　　　　　　1096600 　182392.58　 146.81% 0.1851%
<9252> ラストワンマイル　　61300 　59336.5　 143.91% -0.024%
<3994> マネフォワード　　　3081200 　3585253.82　 141.19% 0.1684%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》

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