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TalentX 日清食品HDがMyTalent Platform導入
記事提供元：フィスコ
*15:11JST TalentX---日清食品HDがMyTalent Platform導入
TalentX＜330A＞は14日、「MyTalent Platform」内のAIネイティブ採用CRM「MyTalent CRM」が日清食品ホールディングス＜2897＞(以下日清HD)に導入されたと発表した。
今回の導入により、転職潜在層を含む「未来の候補者」との継続的な関係構築を通じ、持続的な人材獲得を目指すタレントアクイジションの高度化を支援する。
日清食品HDでは、専門人材やグローバル人材の確保を目的にキャリア採用を強化しており、その比率は全体の約7割を占める。一方で、エージェント経由採用の増加によるコスト上昇や、内定辞退者など過去接点の活用不足が課題となっていた。
こうした背景から、従来の受動的採用から転職潜在層へ能動的にアプローチする手法への転換を図り、タレントプール型採用の導入に至った。
「MyTalent Platform」は、企業の持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームである。
「MyTalent CRM」は過去候補者や潜在層のデータを一元管理し、AIが行動履歴を分析して転職意向を可視化、最適なタイミングで求人や情報を提示する機能を持つ。またスカウト文面生成や配信も自動化し、外部サービス依存を抑えた採用活動を実現する。加えて、キャリア登録フォームを通じて候補者との接点を継続的に確保し、中長期的な関係構築を促進する。
これにより、採用の効率化と質の向上を両立し、人的資本経営を支える基盤としてのタレントアクイジションの強化が期待される。《AK》
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