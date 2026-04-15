ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～三光産、マクセルなどがランクイン

2026年4月15日 14:12

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～三光産、マクセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月15日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4371＞ CCT　　　　　　 　901000 　62849.36　 313.03% 0.1561%
＜3198＞ SFP　　　　　　 　458800 　103070.76　 267.42% -0.0634%
＜325A＞ TENTIAL　　 　1103500 　518797.7　 244.30% 0.1011%
＜3803＞ イメージINF　　 　577000 　48971.4　 235.81% -0.0229%
＜5243＞ note　　　　　 　4685900 　1632790.24　 227.33% -0.1362%
＜2648＞ NF米債7H　　　 　2505 　1066.321　 216.31% 0.0025%
＜6224＞ JRC　　　　　　 　246600 　50192.68　 199.98% -0.0642%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　 　372400 　43489.46　 191.90% 0.04%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　736000 　266009　 188.52% 0.043%
＜4092＞ 日本化　　　　　　 　906200 　546607.34　 187.31% 0.0114%
＜3558＞ ジェイドG　　　　 　606200 　220378.94　 181.41% 0.1768%
＜9229＞ サンウェルズ　　　 　855200 　46734.4　 176.59% 0.0862%
＜5574＞ ABEJA　　　　 　626100 　387916.04　 174.51% -0.12%
＜7922＞ 三光産　　　　　　 　455300 　69235.14　 162.70% -0.0013%
＜3479＞ TKP　　　　　　 　756800 　294631.24　 158.68% -0.1045%
＜6810＞ マクセル　　　　　 　517600 　280463.54　 154.92% -0.0853%
＜3387＞ クリレスHD　　　 　3498000 　593318.02　 151.21% -0.0745%
＜3021＞ PCNET　　　　 　211900 　104057.86　 147.50% -0.1303%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　1096600 　182392.58　 146.81% 0.1851%
＜2379＞ ディップ　　　　　 　1322100 　709450.22　 132.06% -0.0872%
<3463> いちごホテ　　　　 　3525 　131321　 130.95% 0.0017%
<9252> ラストワンマイル　 　54300 　59336.5　 129.22% -0.0164%
<6227> AIメカテック　　 　3040300 　7961076　 127.77% 0.1233%
<1348> MXSトピクス　　 　353062 　1090556.448　 126.30% 0.0061%
<2168> パソナG　　　　　 　509000 　267079.16　 125.93% -0.0587%
<338A> Zenmu　　　　 　181000 　187245.18　 120.92% 0.203%
<7740> タムロン　　　　　 　699500 　302900.46　 117.60% 0.0607%
<478A> フツパー　　　　　 　332900 　98905.14　 117.30% 0.0518%
<3994> マネフォワード　　 　2510500 　3585253.82　 115.53% 0.1795%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事