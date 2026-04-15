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出来高変化率ランキング（13時台）～三光産、マクセルなどがランクイン
*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～三光産、マクセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月15日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4371＞ CCT 901000 62849.36 313.03% 0.1561%
＜3198＞ SFP 458800 103070.76 267.42% -0.0634%
＜325A＞ TENTIAL 1103500 518797.7 244.30% 0.1011%
＜3803＞ イメージINF 577000 48971.4 235.81% -0.0229%
＜5243＞ note 4685900 1632790.24 227.33% -0.1362%
＜2648＞ NF米債7H 2505 1066.321 216.31% 0.0025%
＜6224＞ JRC 246600 50192.68 199.98% -0.0642%
＜365A＞ 伊澤タオル 372400 43489.46 191.90% 0.04%
＜3915＞ テラスカイ 736000 266009 188.52% 0.043%
＜4092＞ 日本化 906200 546607.34 187.31% 0.0114%
＜3558＞ ジェイドG 606200 220378.94 181.41% 0.1768%
＜9229＞ サンウェルズ 855200 46734.4 176.59% 0.0862%
＜5574＞ ABEJA 626100 387916.04 174.51% -0.12%
＜7922＞ 三光産 455300 69235.14 162.70% -0.0013%
＜3479＞ TKP 756800 294631.24 158.68% -0.1045%
＜6810＞ マクセル 517600 280463.54 154.92% -0.0853%
＜3387＞ クリレスHD 3498000 593318.02 151.21% -0.0745%
＜3021＞ PCNET 211900 104057.86 147.50% -0.1303%
＜7719＞ 東京衡機 1096600 182392.58 146.81% 0.1851%
＜2379＞ ディップ 1322100 709450.22 132.06% -0.0872%
<3463> いちごホテ 3525 131321 130.95% 0.0017%
<9252> ラストワンマイル 54300 59336.5 129.22% -0.0164%
<6227> AIメカテック 3040300 7961076 127.77% 0.1233%
<1348> MXSトピクス 353062 1090556.448 126.30% 0.0061%
<2168> パソナG 509000 267079.16 125.93% -0.0587%
<338A> Zenmu 181000 187245.18 120.92% 0.203%
<7740> タムロン 699500 302900.46 117.60% 0.0607%
<478A> フツパー 332900 98905.14 117.30% 0.0518%
<3994> マネフォワード 2510500 3585253.82 115.53% 0.1795%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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