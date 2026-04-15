*13:49JST プリモグローバルホールディングス---中国杭州市にI-PRIMO新店4月28日オープン

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は14日、中国浙江省杭州市の高級商業施設「杭州恒隆広場(Westlake 66)」において、「I-PRIMO Hangzhou Westlake 66 Store」を2026年4月28日にオープンすると発表した。

杭州市は2025年末時点で人口約1,270万人を擁する中国有数の成長都市であり、上海市から高速鉄道で約1時間の距離に位置することから、ファッションやライフスタイルへの関心が高い消費者が集積する市場とされる。

同市の婚姻組数は2024年に約6.5万組に達し、可処分所得も広州や深圳と同水準にあるなど、ブライダル需要の高い有望市場である点が今回の出店背景にある。

こうした市場環境を踏まえ、同社はアイプリモブランドの認知拡大と販売基盤の強化を図る。

出店先となる杭州恒隆広場は市中心部に位置し、世界遺産の西湖や京杭大運河に近接する高級ブランド集積施設で、新たなランドマークとしての集客力が期待される。また、地下鉄1号線・3号線が乗り入れる武林広場駅に直結しており、高いアクセス性により来店客数の増加も見込まれる。《KT》